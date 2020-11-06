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طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:31 م
طريقة عمل قراقيش
طريقة عمل قراقيش بالجبنة
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نهى هجرس
تعد القراقيش من الأطعمة المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن إعدادها بالعديد من الحشوات المختلفة، وإليكم طريقة عمل قراقيش الجبنة على طريقة الشيف شربيني...

مكونات القراقيش بالجبنة
3 كوب دقيق 
نصف كوب سمنة 
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية 
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملح 
سكر 
ماء للعجن
جبنة فيتا 
بقدونس 
حبة البركة 
سمسم 


طريقة تحضير قراقيش بالجبنة
* في العجانة، يخلط الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والسكر والملح

* تضاف السمنة والماء ويعجن الخليط حتى الحصول على عجينة

* تفرد بالنشابة وتدهن بالجبنة وتلف وتقطع بالطول على شكل قراقيش

* ترص في صينية وتوضع في الفرن حتى تمام النضج، ثم تقدم


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