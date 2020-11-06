طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

تعد القراقيش من الأطعمة المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن إعدادها بالعديد من الحشوات المختلفة، وإليكم طريقة عمل قراقيش الجبنة على طريقة الشيف شربيني...
مكونات القراقيش بالجبنة
3 كوب دقيق
نصف كوب سمنة
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملح
سكر
ماء للعجن
جبنة فيتا
بقدونس
حبة البركة
سمسم
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طريقة تحضير قراقيش بالجبنة
* في العجانة، يخلط الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والسكر والملح
* تضاف السمنة والماء ويعجن الخليط حتى الحصول على عجينة
* تفرد بالنشابة وتدهن بالجبنة وتلف وتقطع بالطول على شكل قراقيش
* ترص في صينية وتوضع في الفرن حتى تمام النضج، ثم تقدم