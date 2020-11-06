طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

مكونات القراقيش بالجبنة

3 كوب دقيق

نصف كوب سمنة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح

سكر

ماء للعجن

جبنة فيتا

بقدونس

حبة البركة

سمسم









طريقة تحضير قراقيش بالجبنة

* في العجانة، يخلط الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والسكر والملح





* تضاف السمنة والماء ويعجن الخليط حتى الحصول على عجينة





* تفرد بالنشابة وتدهن بالجبنة وتلف وتقطع بالطول على شكل قراقيش





* ترص في صينية وتوضع في الفرن حتى تمام النضج، ثم تقدم







