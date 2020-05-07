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طريقة عمل قراقيش العيد في المنزل.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يبدأ كثير في الاستعدادات للعيد ونقدم لكي اليوم طريقة عمل قراقيش العيد في المنزل :


مقادير قراقيش
كيلو دقيق 300 جرام سمنة 
10 جرام ملح 250 مل لبن رايب 100 جرام سمسم محمص 20 جرام خميرة 150 مل ماء دافئ 2 جرام محسن كيك 30 جرام شمر محمص 30 جرام ينسون محمص الحشوةعجوة أو ملبن سمسم محمص  للتزيين
طريقة تحضير قراقيش
* خلط الدقيق مع الخميرة و البينكج باودر و الشمر والينسون مع الملح فى العجان

* يضاف إليه السمنة و تخلط كل المكونات مرة أخرى

* يضاف إليه اللبن مع السكر و تخلط كل المكونات جيدا

* يضاف الماء حتى تمتزج المكونات تماما و يترك العجين حتى يخمر لمدة 15 دقيقة

* تشكل العجينة بعد أن تغمس فى السمسم من الجانبين و يمكن أن تحشى بالعجوة أو الملبن

* يترك حتى يرتاح لمدة 15 بعد أن يشكل ثم يخبز على درجة حرارة 170 لمدة 20 دقيقة


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