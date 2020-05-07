طريقة عمل قراقيش العيد في المنزل.. فيديو





كيلو دقيق 300 جرام سمنة

10 جرام ملح 250 مل لبن رايب 100 جرام سمسم محمص 20 جرام خميرة 150 مل ماء دافئ 2 جرام محسن كيك 30 جرام شمر محمص 30 جرام ينسون محمص الحشوةعجوة أو ملبن سمسم محمص للتزيين

طريقة تحضير قراقيش

* خلط الدقيق مع الخميرة و البينكج باودر و الشمر والينسون مع الملح فى العجان





* يضاف إليه السمنة و تخلط كل المكونات مرة أخرى





* يضاف إليه اللبن مع السكر و تخلط كل المكونات جيدا





* يضاف الماء حتى تمتزج المكونات تماما و يترك العجين حتى يخمر لمدة 15 دقيقة





* تشكل العجينة بعد أن تغمس فى السمسم من الجانبين و يمكن أن تحشى بالعجوة أو الملبن





* يترك حتى يرتاح لمدة 15 بعد أن يشكل ثم يخبز على درجة حرارة 170 لمدة 20 دقيقة