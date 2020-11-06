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جهاز المشروعات: حلول تمويلية لصغار المستثمرين بالمجمعات الصناعية|شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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قسم التوك شو

قال منتصر رشدى مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، انه يتم تمويل مشروعات الشباب ضمن المشروع الرئاسى للوحدات الصناعية بفائدة 5% متناقصة من خلال البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات والجمعيات الأهلية وشركات التمويل.


وأضاف رشدى، خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان تمويل مشروعات صغار المستثمرين والشباب يتم من خلال البنوك المصرية وعددها 6 تم تعاقد الجهاز معها بهدف التمويل ووحدة الإقراض المباشر داخل جهاز تنمية المشروعات ، اضافة الى التمويل من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل فى حالة اذا كانت قيمة التمويل صغيرة.


وأوضح ، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يقدم خدماته التى لا تقل أهمية عن الخدمات التمويلية وتشمل التدريب والدعم الفنى والتسويق ، لافتا الى أنها تبدأ منذ تقدم الشاب للحصول على فكرة المشروع وتدريبه ودعمه فنيا حتى يستطيع إدارة مشروعة ثم تسويق منتجاته بعد نجاحه ودعمه ماليا.

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