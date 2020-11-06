AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء تونس يؤكد لوزير داخلية فرنسا التزام بلاده بالحد من الهجرة غير الشرعية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:48 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
جدد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، مساء اليوم /الجمعة/، إدانته المطلقة للعملية الإرهابية التي شهدتها مدينة "نيس" الفرنسية، واستعداد تونس للتعاون والتنسيق المشترك مع فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والمتابعة القضائية لكل المتورطين في مثل هذه الأفعال.

وأكد رئيس الوزراء التونسي - خلال استقباله وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بقصر الحكومة بالقصبة - التزام تونس بالتنسيق حسب المعاهدات المبرمة بين البلدين بخصوص الحد من الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي، على تقدير السلطات الفرنسية لتضامن تونس مع بلاده على إثر العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، مثمنًا التعاون التونسي مع بلاده في مجال مكافحة الإرهاب، داعيًا إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك للحد من هذه الظاهرة وإيجاد حلول كفيلة بمعالجة أسبابها الحقيقية.

ترشيحاتنا

نصيحة مهمة من محمد صلاح للأهلي والزمالك قبل مباراتهما.. تفاصيل

هاف ستومك وهوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

على الهواء.. تعرض منزل أستاذ جامعي للسطو خلال محاضرة أونلاين|شاهد

بالفيديو| التجهيزات الأولى من زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح "خاص"

قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد

بعد انتشار صور تهافت العملاء على مشاهدتها.. مواصفات وأسعار سكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها

أكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر 2020 .. صور

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت