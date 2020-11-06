بينهم وزير الدفاع .. تقارير: ترامب يخطط للإطاحة بمسئولين كبار

ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يعتزم إقالة عدد من كبار المسؤولين ، على رأسهم وزير الدفاع مارك إسبر.





وقال موقع "ذا هيل" الأمريكي، نقلا عن مصدر مطلع ، قوله: إن ترامب يدرس إقالة وزير الدفاع مارك اسبر ، ومديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، وأيضا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي.





وأوضح الموقع ، أن إقالة اسبر، تمنح ترامب فرصة لاستعراض سلطته التنفيذية؛ بعدما بدا أنه من المحتمل أن يخسر انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.





وأضاف أحد المصادر أنه رغم تصريحات البنتاجون الأخيرة التي تشير إلى عكس ذلك، قد يتم إجبار إسبر على الخروج من الإدارة الأمريكية في أقرب وقت من هذا الأسبوع، بنما أشار مصدر آخر إلى أنه لم يتم تحديد أي شيء حتى الآن.





فيما قال أحد مسؤولي لجنة الدفاع بمجلس النواب الأمريكي أن اللجنة لم يتم إخطارها بأي تغييرات وشيكة داخل قيادة "البنتاجون".





وأشار الموقع في تقريره إلى وجود تكهنات بأن مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد يتم إقالتهم أيضا.





كانت شبكة "ان بي سي" الأمريكية، قالت إن وزير الدفاع الأمريك مارك اسبر كتب رسالة استقالته من منصبه، باعتباره أحد الوزراء ممن كان متوقع تنحيهم عقب انتخابات الرئاسة الأمريكة.





وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق بوجود خلافات قوية بين ترامب ووزير دفاعه مارك اسبر، حيث كان يسعى لاستبداله منذ مدة. عقب تزايد الخلاف بينهما على خلفية التعامل مع قضية مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد.





جاء ذلك في وقت تستمر فيه المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي بايدن، حيث حصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.



