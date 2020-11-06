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أخبار البلد

قبل دخول الشتاء.. مكاتب أبو العينين تواصل تركيب أسقف للمنازل بالجيزة والدقي والعجوزة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:10 م
تركيب أسقف عازلة
تركيب أسقف عازلة للمنازل
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أحمد سالم
واصلت مكاتب خدمات النائب محمد أبو العينين نشاطها لتركيب أسقف عازلة للمنازل، وعمل تلبيس طبقة أسمنت ورمل ثم عزل بالخيش والبلاك لحمايتها من الأمطار، وكذلك حمايتها من حدوث أي ماس كهربائي.

ووجه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بتكثيف الحملات في الجيزة والدقي والعجوزة للانتهاء من كافة المنازل التي تحتاج إلى الدعم قبل دخول فصل الشتاء، حفاظا على حياة الأسر والمواطنين.

واستكملت حملات تركيب الأسقف اليوم أعمالها في حارة حزين من شارع الشيخ راجح في العزية القديمة، وكذلك شارع الجامع، وحارة الديب بشارع المجزر الآلي بالمنيب، مرورا بشارع حلقة السمك وشارع المدرسة بالجيزة.

كما باشرت الحملة أعمالها بحي العجوزة بعزل شقتين في شارع حسان حسين بمنطقة العجوزة.

وتواصل فرق العمل التابعة لمكاتب خدمات النائب محمد أبو العينين، نشاطها لإغاثة كافة الأسر التي قد تتعرض لأضرار بسبب الأمطار في موسم الشتاء.


قبل دخول الشتاء.. مكاتب أبو العينين تواصل تركيب أسقف للمنازل بالجيزة والدقي والعجوزة
قبل دخول الشتاء.. مكاتب أبو العينين تواصل تركيب أسقف للمنازل بالجيزة والدقي والعجوزة
قبل دخول الشتاء.. مكاتب أبو العينين تواصل تركيب أسقف للمنازل بالجيزة والدقي والعجوزة
قبل دخول الشتاء.. مكاتب أبو العينين تواصل تركيب أسقف للمنازل بالجيزة والدقي والعجوزة
قبل دخول الشتاء.. مكاتب أبو العينين تواصل تركيب أسقف للمنازل بالجيزة والدقي والعجوزة
قبل دخول الشتاء.. مكاتب أبو العينين تواصل تركيب أسقف للمنازل بالجيزة والدقي والعجوزة

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