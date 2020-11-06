AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جاب كشري ومراته بتولد.. موقف كوميدي للفنان محمود عبد المغني.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:23 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
Advertisements
حمزة شعيب
حل الفنان محمود عبد المغني، برفقة أسرته، ضيفًا على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن أسرته ومشواره الفني وأعماله القادمة.

وقال عبد المغني، إنه ظل في المنزل برفقة أسرته خلال فترة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه كان يطبخ بنفسه، ليقاطعه نجله على الهواء:" ماما بتطبخ أحسن لكن أفضل شئ يقدمه أبي هو المحشي".

وأشار عبد المغني إلى أنه كان متخوفا من فكرة عودة الطلاب للدارسة بالمدارس خوفا من فيروس كورونا.

وروت زوجة الفنان محمود عبد المغني، موقفا كوميديا عنه، قائلة: "وقت ولادتي؛ كان الدكتور قال فاضل ساعة على الولادة، محمود وقتها نزل ياكل كشري وساب المستشفى".

ومن جهته، علق الفنان على ها الموقف:" أنا دفعت تمن الموقف ده.. وطلعت دخلت غرفة العمليات".

ويعرض لـ محمود عبد المغنى، حاليًا مسلسل "خيط حرير"، وهو من بطولة مى عز الدين، ومى سليم، وسوسن بدر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو.. البرومو الأول لـ مسلسل خيط حرير لـ مي عز الدين

انتقام ومشاعر وغموض.. طرح برومو «خيط حرير» لـ مى عز الدين ويحبس الأنفاس.. فيديو

مي سليم تعلن موعد مسلسل خيط حرير

2 نوفمبر موعد عرض مسلسل "خيط حرير" على قناة ON

قبل العرض.. تتر مسلسل خيط حرير لـ مي عز الذين .. شاهد

بعد عرض أولى حلقات خيط حرير.. مي عز الدين تتصدر ترند جوجل

ترشيحاتنا

فرنسا: لا علاقة للإرهاب بالدين الإسلامي.. نحارب أيديولوجيا متطرفة

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يتحدث عن نهائي إفريقيا.. وصدمة في ليفربول

حملة ترامب: الانتخابات لم تنته ومخالفات عديدة في بنسلفانيا

اتفق مع فريق إماراتي.. أروابارينا يعتذر عن تدريب بيراميدز

شباب المحمدية يقترب من ضم مهاجم الزمالك

فيفي عبدة تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها على أحمد خالد صالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا