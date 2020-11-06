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رياضة

صدمة في بيراميدز.. المدير الفني الجديد يعتذر عن تدريب الفريق

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:27 م
الأرجنتيني رودولفو
الأرجنتيني رودولفو أروابارينا
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حسن العمدة
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا اعتذر عن تدريب نادي بيراميدز خلال الموسم الجديد، على الرغم من الاتفاق معه وإرسال تذاكر الطيران له للحضور إلي مصر. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن وجهة المدير الفني تحولت من الدوري المصري للدوريات الخليجية في ظل تلقيه عرضين من ناديين أحدهما إماراتي والآخر سعودي. 

وأشار إلى أن بيراميدز كان قد أقال تشتاتيش بعد فشله في الفوز بالبطولة الكونفدرالية والنتائج السيئة التي حققها هذا الموسم.

وقرر نادي بيراميدز تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له مساء الخميس الماضي، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة، إلى موعد يحدد لاحقا.

وجاء قرار تأجيل المؤتمر الصحفي نظرا لظروف الطيران العالمية وتأجيل الرحلة المقررة للمدير الفني الجديد وعدم إمكانية وصول المدير الفني إلى القاهرة اليوم لتقديمه للإعلام.

ويود النادي تقديم الاعتذار لجميع وسائل الإعلام على القرار الطارئ بتأجيل المؤتمر على أن يتم الكشف عن الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة.

وكان نادي بيراميدز أعلن في وقت سابق عن إقامة المؤتمر في الثامنة من مساء اليوم، بقاعة النادي للكشف عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة وتقديمه إلى وسائل الإعلام المختلفة.

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