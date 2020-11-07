رئيس مصر العليا لتوزيع الكهرباء يوجه بحل مشكلات أهالي الأقصر.. صور

تفقد المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، هندسة كهرباء غرب الأقصر.
والتقي مع بعض المواطنين بمركز شحن العدادات مسبقة الدفع وبحث معهم مدي رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم بجميع الأنشطة سواء الفنية أو التجارية.
وشدد "أبو وردة" علي جميع المسئولين بقطاع توزيع كهرباء الأقصر بحسن معاملة الجمهور والعمل علي سرعة حل جميع المشاكل التي تواجههم
واستأنف جولاته المفاجئة بالتوجه إلي هندسة كهرباء ارمنت جنوب غرب محافظة الأقصر ولمتابعة لجان التحصيل المشكلة لتحصيل مستحقات الشركة والتقي بجمهور المواطنين بشوارع مدينة ارمنت واستمع إلي مشكلاتهم.
ووجه بسرعة حلها فورا أثناء وجوده، وأكد علي جميع المسئولين بضرورة تواجدهم المستمر بالشارع لحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين.
يأتى ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالاهتمام بجمهور المواطنين وتقديم خدمة جيدة علي جميع المستويات.
جدير بالذكر أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء شهدت طفرة في تنفيذ الخطط سواء الطموحة أو الذاتية بمحافظه الأقصر التي عادت بمردود جيد علي أداء شبكة الكهرباء بجميع محافظات الصعيد التابع لنطاق شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء و التي أدت الي تقليل عدد الأعطال وزمن الفصل ان وجد وكذلك قامت الشركة بتطبيق نظام القراءة الموحد الذي يحفظ حق المواطنين ويساعد علي انتظام القراءة من حيث احتساب الاستهلاك الفعلي للسادة المواطنين.
ومن المقرر أن يستكمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء جولاته الميدانية لباقي المحافظات للاطمئنان علي سير العمل بها وتنفيذ الخطط وأيضًا تحصيل مستحقات الشركة ومكافحة سرقات التيار من خلال تكثيف لجان الضبطية القضائية بجميع هندسات الشركة والتي تساعد في انتظام واستقرار التغذية الكهربائية والتي تؤثر عليها هذه التوصيلات غير القانونية.