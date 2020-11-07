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محافظات

رئيس مصر العليا لتوزيع الكهرباء يوجه بحل مشكلات أهالي الأقصر.. صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
رئيس مصر العليا لتوزيع
رئيس مصر العليا لتوزيع الكهرباء يوجه بحل مشكلات أهالي الأقصر
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شمس يونس
تفقد المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، هندسة كهرباء غرب الأقصر.  

والتقي مع بعض المواطنين بمركز شحن العدادات مسبقة الدفع  وبحث معهم مدي رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم بجميع الأنشطة سواء الفنية أو التجارية.

وشدد "أبو وردة" علي جميع المسئولين بقطاع توزيع كهرباء الأقصر بحسن معاملة الجمهور والعمل علي سرعة حل جميع المشاكل التي تواجههم

واستأنف جولاته المفاجئة بالتوجه إلي هندسة كهرباء ارمنت جنوب غرب محافظة الأقصر ولمتابعة لجان التحصيل المشكلة لتحصيل مستحقات الشركة والتقي بجمهور المواطنين بشوارع مدينة ارمنت واستمع إلي مشكلاتهم.

ووجه بسرعة حلها فورا أثناء وجوده، وأكد علي جميع المسئولين بضرورة تواجدهم المستمر بالشارع لحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين. 

يأتى ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالاهتمام بجمهور  المواطنين وتقديم خدمة جيدة علي جميع المستويات.

جدير بالذكر أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء شهدت طفرة في تنفيذ الخطط سواء الطموحة أو الذاتية بمحافظه الأقصر التي عادت بمردود جيد علي أداء شبكة الكهرباء بجميع محافظات الصعيد التابع لنطاق شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء و التي أدت الي تقليل عدد الأعطال وزمن الفصل ان وجد وكذلك قامت الشركة بتطبيق نظام القراءة الموحد الذي يحفظ  حق المواطنين ويساعد علي انتظام القراءة من حيث احتساب الاستهلاك الفعلي للسادة المواطنين. 

ومن المقرر أن يستكمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء جولاته الميدانية لباقي المحافظات للاطمئنان علي سير العمل بها وتنفيذ الخطط  وأيضًا تحصيل مستحقات الشركة ومكافحة سرقات التيار من خلال تكثيف لجان الضبطية القضائية بجميع هندسات الشركة والتي تساعد في انتظام واستقرار التغذية الكهربائية والتي تؤثر عليها هذه التوصيلات غير القانونية.
رئيس مصر العليا لتوزيع الكهرباء يوجه بحل مشكلات أهالي الأقصر.. صور
رئيس مصر العليا لتوزيع الكهرباء يوجه بحل مشكلات أهالي الأقصر.. صور
رئيس مصر العليا لتوزيع الكهرباء يوجه بحل مشكلات أهالي الأقصر.. صور
رئيس مصر العليا لتوزيع الكهرباء يوجه بحل مشكلات أهالي الأقصر.. صور

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