AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: بايدن ليس له حق المطالبة بالرئاسة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن حملته الانتخابية بدأت في الإجراءات القانونية للطعن على نتائج الانتخابات في بعض الولايات. 

وأضاف: "جو بايدن ليس له حق المطالبة بالرئاسة".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، تعهد ترامب بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا".

وأضاف "لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".

وتستمر عدد من الولايات في فرز وإحصاء الأصوات، فيما يترقب أن تعلن النتائج شبه النهائية بعد ساعات قليلة.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة القدسي: مشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية معقد للغاية والأمور بها كثير من القلق.. فيديو

أكبر مجمع انتخابي.. بايدن يحصد أصوات كاليفورنيا

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بايدن يفوز في ولاية أريجون

ضربة موجعة لـ ترامب.. بايدن يكتسح ولاية أريزونا كأول ديمقراطي منذ 1996

بايدن يفوز بولاية ماين ويتقدم في نيفادا

أحمد مجدي يعلن مؤشرات نتائج انتخابات الرئاسة بين ترامب وبايدن.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم اتفاقهما| تأجيل صفقة انتقال عنتر من الزمالك إلى المصري.. اعرف التفاصيل

إثيوبيا تستقوى بجهات خارجية.. خبير مياه يكشف عن الخطوة المقبلة في أزمة سد النهضة

المصري يكشف حقيقة ضم لاعبين من النادي الأهلي

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت

اخبار الزمالك | خزينة النادي تنتعش بـ 6 ملايين جنيه.. مهاجم الفريق يقترب من الدوري المغربي

عالم مصري كبير يتوقع موعد إعلان رئيس أمريكا الجديد |شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات ضد كورونا.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في لندن| فيديو

تقليد رولزرويس.. إيطاليا تطرح السيارة أزنوم بالاديوم 2021 aznom palladium .. صور

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها