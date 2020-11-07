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مرأة

تعرف على فوائد تناول الزبادي قبل النوم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الفيسبوك؛فوائد تناول الزبادي قبل النوم.

1-أن تناول الزبادي يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش)
2- يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ،
3- يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات،
4- غذاء علاجي يساعد في تقليل الإصابة بسرطان القولون .. لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي
5- يعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم
6- مقاوم للالتهابات الطفيلية
7- توجد به بروتينات تساعد على خفض ضغط الدم
8- يعد من الأطعمة سهلة الهضم
9- خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ.
10ـ يقوي المعدة، ويقطع الإسهال،ويسكن الحرارة
11- مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفها وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات
12- مدر للبول، ومكافح للحصى في المثانة والكلى
13- يساعد في تخفيف الوزن
14- يعمل على تهدئة الأعصاب ويؤدي إلى نوم مريح.

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