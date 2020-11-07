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فن

بصورة رومانسية.. ياسمين رئيس بإطلالة جذابة برفقة زوجها

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
ياسمين رئيس وزوجها
ياسمين رئيس وزوجها
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محمد بدران
 نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة رومانسية تجمعها بزوجها المخرج هادي الباجوري، وعلقت علي الصورة قائلة "كنت بقوله سر"

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"،ولاقت شخصيتها في.الفيلم قبول الجماهير،وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.

وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل عرض خاص، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا صاخبًا، ثم فيلم واحد صحيح، لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية

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بقول له سر ❤️

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