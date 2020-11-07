أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي





أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أقال محافظ البنك المركزي، مراد أويصال.





وقال موقع "خبر ترك" المحلي. إن إردوغان أمر بتعيين وزير المالية السابق، ناجي أغبال، خلفا لمراد أويصال.





وأتت التغييرات في السلطات المالية التركية في محاولة لوقف نزيف الليرة مقابل الدولار، وانخفاضها إلى مستويات غير مسبوقة.





وكانت الليرة قد تراجعت إلى مستوى قياسي، حيث بلغ سعر صرفها 8.5793 مقابل الدولار، الجمعة.





وانخفضت الليرة بأكثر من 30 بالمئة هذا العام لتكون العملة الأسوأ من ناحية الأداء في الأسواق الناشئة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج".



