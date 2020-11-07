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أخبار العالم

أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أقال محافظ البنك المركزي، مراد أويصال.

وقال موقع "خبر ترك" المحلي. إن إردوغان أمر بتعيين وزير المالية السابق، ناجي أغبال، خلفا لمراد أويصال. 

وأتت التغييرات في السلطات المالية التركية في محاولة لوقف نزيف الليرة مقابل الدولار، وانخفاضها إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت الليرة قد تراجعت إلى مستوى قياسي، حيث بلغ سعر صرفها 8.5793 مقابل الدولار، الجمعة. 

وانخفضت الليرة بأكثر من 30 بالمئة هذا العام لتكون العملة الأسوأ من ناحية الأداء في الأسواق الناشئة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج". 

وتوقع محللون أن قوع المزيد من الضغوط من العملة وتضخم في خانة العشرات وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي سيزيد بشكل كبير فرص زيادة أسعار الفائدة الرسمية بحلول نهاية العام.

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