AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بنشر صورة على إنستجرام.. أكرم حسني يحيي ذكرى وفاة والده

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الميدانى

شارك الفنان "أكرم حسني" جمهوره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لوالده.

 

وعلق أكرم حسني على الصورة،قائلا:"الذكرى السنوية الأولى لأبويا الله يرحمه .. من فضلكم ادعوله بالرحمه والمغفرة والفردوس الاعلى باذن الله"

 

وكان والده المهندس "حسني عبدالرحيم"، لاعبًا في نادي الزمالك في فترة الستينينات، وتوفي 7/11/2019

 

وكان قد أعلن أكرم حسني عن بدء التحضير لفيلمه الجديد "العميل صفر"، ونشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة جمعته بالمخرج محمد سامي والمؤلف وائل عبد الله.

 

كما شارك برأيه على انستجرام حول الحلقة الاولى لمسلسل "ما وراء الطبيعة " إيه العظمة دي؟! براڤو لكل صناع العمل من اداء عبقري لأحمد أمين، لإضاءة وصورة مبهرة لشيكو، لموسيقى تصويرية لخالد الكمار، لمونتاچ أحمد حافظ، لحوار ورؤية ابداعية لعمرو سلامة، للمنتج المنفذ المحترم محمد حفظي .. شكرا لكل صناع " #ما_وراء_الطبيعة " .. شرفتونا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد صراعه مع فيروس كورونا.. مجدي عبد الغني ينعى عزمي مجاهد

بكلمات تشجيعية ..أكرم حسني يدعم فنانة من جمهوره: موهوبة فعلا

متنسهوش في دعائكم .. إنجي خطاب تحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

ترشيحاتنا

عبد المنعم السعيد: حديث ترامب عن تزوير الانتخابات والتشكيك في المؤسسات ليس بجديد

نفس قيمة عرض عبدالله السعيد.. أحمد فتحي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الزمالك

اعرف لجنتك الانتخابية قبل دقائق من انطلاق انتخابات مجلس النواب

فواجع كورونا.. بعد شهور من الإغلاق أب ينسى بناته وأسمائهن

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 7 /11 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

بإشراف 12 ألف قاض.. انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا

مقارنة بين هيونداي إلنترا 2021 hyundai elantra وسكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور

بإطلالة أنيقة.. ابنتا أحمد زاهر تتألقان في حفل زفاف هنادي مهنا