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محافظات

مجلس النواب 2020.. انتشار المظلات أمام اللجان الانتخابية في دار السلام.. شاهد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:59 ص
مظلات
مظلات
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أحمد زهران - أسامة علي
انتشرت المظلات في شكل جمالي، أمام مقرات اللجان الانتخابية بدار السلام في القاهرة، وذلك لحماية الناخبين من أشعة الشمس أو الأمطار أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب المصري 2020.


وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 اليوم، السبت، في الداخل، على أن تنتهي غدا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج أمس، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.


ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


وبالنسبة للمرحلة الثانية جرت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.


يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.


ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
مجلس النواب 2020.. انتشار المظلات أمام اللجان الانتخابية في دار السلام.. شاهد
مجلس النواب 2020.. انتشار المظلات أمام اللجان الانتخابية في دار السلام.. شاهد
مجلس النواب 2020.. انتشار المظلات أمام اللجان الانتخابية في دار السلام.. شاهد
مجلس النواب 2020.. انتشار المظلات أمام اللجان الانتخابية في دار السلام.. شاهد

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