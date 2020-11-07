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أخبار البلد

يوم ترفيهى متكامل بالرحاب ومدينتى وألعاب للأطفال بمناسبة العرس الانتخابى.. صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
كعادة طلعت مصطفى العقارية، تضع دائما نصب عينيها تقديم كل سبل الراحة لسكان الرحاب ومدينتى، وهو ما ظهر واضحا اليوم، حيث تم تنظيم يوم ترفيهى متكامل خاص للأطفال من ورش رسم، بالإضافة إلى الألعاب المختلفة لحين انتهاء ذويهم من الإدلاء بأصواتهم.


كما تم نقل كثير من الناخبين بسيارات الدودج إلى المقار الانتخابية، حيث شهدت بكل من الرحاب ومدينتى إقبالا كبيرا من قبل الناخبين للمشاركة فى العرس الانتخابى.


وبدأت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة التي تضم التجمع والشروق وبدر والنزهة ومدينتي والرحاب في استقبال الناخبين اليوم ابتداءً من التاسعة صباحًا، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب عبر الاقتراع السري المباشر.  


وقد شهدت لجان مدينتي والرحاب تجهيزات مبهرة في مدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية، حيث يتم التصويت وسط إجراءات احترازية من توفير كمامات ومطهرات، كما تتوفر أجهزة لاب توب لتعريف الناخبين بأماكن لجانهم وأرقامهم بالكشوفات.


وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 اليوم، السبت، في الداخل، على أن تنتهي غدا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج أمس، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.


ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


وبالنسبة للمرحلة الثانية جرت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.


يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.


ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
يوم ترفيهى متكامل بالرحاب ومدينتى وألعاب للأطفال بمناسبة العرس الانتخابى.. صور
يوم ترفيهى متكامل بالرحاب ومدينتى وألعاب للأطفال بمناسبة العرس الانتخابى.. صور
يوم ترفيهى متكامل بالرحاب ومدينتى وألعاب للأطفال بمناسبة العرس الانتخابى.. صور
يوم ترفيهى متكامل بالرحاب ومدينتى وألعاب للأطفال بمناسبة العرس الانتخابى.. صور
يوم ترفيهى متكامل بالرحاب ومدينتى وألعاب للأطفال بمناسبة العرس الانتخابى.. صور

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