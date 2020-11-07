الأهلي يعود للتدريبات.. موسيماني يرفض فكرة التفوق المعنوي للمنافس قبل نهائي دوري الأبطال

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة أبو قير في دور الــ 8 لكأس مصر، وكذلك نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.





وتعد مواجهة أبناء الرداء الأبيض هي الحدث الأهم والتي تسيطر علي فريق الكرة في القلعة الحمراء؛ نظرًا لأهميتها القصوي علي جميع المستويات، حيث إن الفائز بها سيتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا ويتأهل لكأس العالم للأندية، وكذلك يواجه نهضة بركان في السوبر الأفريقي، بجانب الفوز في القمة الخاصة بين القطبين.





ورفض الجهاز الفني الانشغال بفكرة التفوق المعنوي والفني للمنافس مع تصاعد مستويات لاعبيه على المستوى الفردي.





وطالب بيتسو موسيماني، المدير الفني، مساعديه بالتركيز فقط في تدريبات فريقهم وتجهيزهم بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.



