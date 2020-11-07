AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جيبة قصيرة بالكرانيش.. شيرين رضا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:32 م
شيرين رضا
شيرين رضا
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة شيرين رضا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، صورا جديدة من احدث ظهور لها.


وتألقت شيرين رضا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية أتسمت بالكرانيش مع سترة قطنية باللون الأبيض لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات، و نسقت معهما جاكيت باللون البيج.

اقرأ إيضا..

وانتعلت حذاء أنيق و مسطح باللون البيج، فيما أكملت إطلالتها بجاكيت متوسط الطول باللون البيج أيضا وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.

View this post on Instagram

Just feel the breeze 🌤 #PositiveVibes

A post shared by Shereen Reda (@shereenredaofficial) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس محتشمة .. ابنة ماجد المصري تتألق في أحدث ظهور

بملابس كاجوال .. خطيبة أحمد سعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لهما

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بالفوشيا .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

زيدان يعلق على إصابة هازارد وكاسيميرو بـ كورونا

جنون المال يقوده إلى الهاوية.. البلايلي يرفض الأهلي والترجي من أجل متذيل الدوري القطري

مصادر سرية: ترامب يحث الكونجرس على تمرير صفقة أسلحة كبيرة مع الإمارات

وصلت للثلج.. تحذير شديد اللهجة لـ أهالى المناطق الساحلية وشمال الدلتا من عاصفة رعدية

فينجر يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد انضمامه إلى بيراميدز

أحمد فتحي يكشف عن أول عرض تلقاه من بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة قصيرة بالكرانيش.. شيرين رضا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها في حفل زفاف هنادي مهنا

مين أحلى؟ شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف هنادي مهنا