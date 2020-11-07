جيبة قصيرة بالكرانيش.. شيرين رضا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد









وتألقت شيرين رضا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية أتسمت بالكرانيش مع سترة قطنية باللون الأبيض لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات، و نسقت معهما جاكيت باللون البيج.





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وانتعلت حذاء أنيق و مسطح باللون البيج، فيما أكملت إطلالتها بجاكيت متوسط الطول باللون البيج أيضا وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.



