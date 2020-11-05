شيرين رضا وخالد النبوي أبرزهم.. هؤلاء خالطوا زينب غريب المصابة بـ كورونا

أعلنت الفنانة زينب غريب اصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها بإنستجرام.
وكتب زينب": انا ايجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة اتمنى التاس كلها تكون بخير".
زينب شاركت مع أفراد عصابة مسلسل بـ 100 وش المقطع المصور الساخر الذي عرض بحفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وكانت ضمن حضور كامل أيام المهرجان.
زينب خالطت عددا كبيرا من النجوم خلال أيام المهرجان ومنهم، شيرين رضا، خالد النبوي، اسر ياسين، علا رشدى، اسلام ابراهيم، تارا عماد، وغيرهم.
وأكد مصدر خاص داخل إدارة "الجونة السينمائي" أن إدارة المهرجان قد اتخذت كافة التعليمات الصحية الخاصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة المصرية.
وشدد المصدر أن الدكتور خالد مجاهد وفريقه كانوا يتابعون على مدار الساعة كل ما يخص تجهيزات المهرجان قبل وأثناء الدورة الرابعة، مشيرا إلى أن أي تصرفات فردية بين الضيوف من تجمعات غير ضرورية لم يراع فيها التباعد الإجتماعي لم تحدث داخل أروقة المهرجان.
وشدد المصدر أن الدكتور خالد مجاهد وفريقه كانوا يتابعون على مدار الساعة كل ما يخص تجهيزات المهرجان قبل وأثناء الدورة الرابعة، مشيرا إلى أن أي تصرفات فردية بين الضيوف من تجمعات غير ضرورية لم يراع فيها التباعد الإجتماعي لم تحدث داخل أروقة المهرجان.
مهرجان الجونة السينمائي كان قد أجرى مسحات PCR لضيوفه الأجانب والعرب، ولم تسفر عن حالة واحدة إيجابية.