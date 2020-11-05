شيرين رضا وخالد النبوي أبرزهم.. هؤلاء خالطوا زينب غريب المصابة بـ كورونا

وكتب زينب": انا ايجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة اتمنى التاس كلها تكون بخير".









زينب شاركت مع أفراد عصابة مسلسل بـ 100 وش المقطع المصور الساخر الذي عرض بحفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وكانت ضمن حضور كامل أيام المهرجان.









زينب خالطت عددا كبيرا من النجوم خلال أيام المهرجان ومنهم، شيرين رضا، خالد النبوي، اسر ياسين، علا رشدى، اسلام ابراهيم، تارا عماد، وغيرهم.







