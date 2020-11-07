وزير الرياضة يوجه رسالة لمؤمن زكريا عقب ظهوره في انتخابات مجلس النواب

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للاعب منتخب مصر والنادي الاهلي الكابتن مؤمن زكريا على حرصه للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب التى تجرى على مدار يومين، مشيرا إلى أن مؤمن نموذج ايجابي للشباب ويحتذى به.





وأعرب صبحي عن خالص أمنياته بشفاء نجم مصر والنادي الاهلي وعودته للملاعب مره اخرى، مؤكدا على استمرار الوزارة في تقديم كل انواع الدعم للاعب مؤمن زكريا.





وفي المقابل وجه مؤمن زكريا الشكر لوزير الرياضة، على اهتمامه ودعمه المتواصل، لافتا الى أن التصويت فى الانتخابات واجب على الجميع تجاه بلده، مطالبا الشباب بضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات.



