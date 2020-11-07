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وزير الأوقاف: النزول بكثافة في الانتخابات رسالة بأن المصريين عازمون على بناء دولتهم.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لابد من النزول للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية بكثافة لأنه يعطى رسالة للعالم كله بأن الشعب المصرى جاد فى بناء دولته وبناء مؤسساتها النيابية والوطنية.


وأكد محمد مختار جمعة، خلال لقائه على "إم بى سى مصر"، أن المشاركة الإيجابية واجب وطنى ودليل على حسن الانتماء للوطن لأن الانتماء عطاء وليس تكاسلًا ولا تقاعدًا.


وأضاف أن صوت الإنسان أمانة يعطيه لمن يستحق، موضحًا أن الإنسان الشريف لا يبيع صوته لا بثمن بخس وإنما يجب عليه أن يختار الأكفأ والأقدر على خدمته.


وأوضح وزير الأوقاف، أن كل جهات الدول ومؤسساتها تقف على الحياد التام فى العملية الانتخابية دون الانحياز لأى حزب أو مرشح، معقبًا أنه كان يوجد فى عقود سابقة وجود أشخاص تستميل المنتخبين لأشخاص معينة، مؤكدًا أنه لا يوجد أى من ذلك الآن.


وأشار محمد مختار جمعة، إلى أنه توجد حرية مطلقة فى هذه الانتخابات وتسير سيرًا حسنًا وقويًا، مؤكدا أن النزول بكثافة للجميع رسالة قوية للقاصى والدانى والجميع أن أبناء مصر عازمون على استكمال بناء الوطن. 

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