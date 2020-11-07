جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.. وترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة

- الرئيس المنتخب استغل نقاط ضعف ترامب.. واستطاع الفوز عليه في الولايات المتأرجحة

- بايدن: "حان الوقت كي تتحد أمريكا وتشفى من جروحها"

- ترامب : "هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم".





دخلت الولايات المتحدة مرحلة حاسمة في تاريخها، تشهدة ربما للمرة الأولى، مع إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة، ورفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة.





وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، مساء اليوم السبت، أن جو بايدن فاز بمعركة الانتخابات الرئاسية في 2020، ليصبح الرئيس رقم 46 في تاريخ الولايات المتحدة، ليحرم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.





وذكرت شبكتا "فوكس نيوز" و"سي. إن. إن" الإخباريتين ووكالة "أسوشييتد برس" أن بايدن تمكن من هزيمة ترامب بعد 4 أيام من الفرز لأصوات الناخبين في الولايات، وأنه حصد 290 صوتا من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي بعد إعلان نتائج ولايتي بنسلفانيا ونيفادا الحاسمتين.





وقبل أن يصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وهو أيضا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير.





خلال حملته الانتخابية، أكد بايدن بأن "روح الأمة" معرضة للخطر، ووعد بأنه سيسعى إلى شفاء دولة مزقتها رئاسة ترامب.





وذكرت "سي. إن. إن" أن كامالا هاريس ستكون نائبة الرئيس القادمة للولايات المتحدة، لتحمل لقب أول، فهي أول نائبة سيدة، وأول سوداء، وأول آسيوية تدخل البيت الأبيض.





وفي أول تعليق له على فوزه بالرئاسة، كتب بايدن، الذي سيصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة حيث سيكمل خلال الشهر الحالي عامه 78، أنه "أيها الأمريكيون لقد شرفتموني باختياري رئيسا لهذا البلد العظيم". وأضاف: " ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رئيسا لكل الأمريكيين"، مشيرا إلى أن "حان الوقت كي تتحد أمريكا وتشفى من جروحها".





وفي بيان، قال بايدن "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لنضع الغضب والخطاب القاسي وراءنا ونتوحد كأمة".





وأكد بايدن في آخر خطاب له: "لا تنس أبدا: الأرقام ليست مجرد أرقام. إنهم يمثلون الأصوات والناخبين، الرجال والنساء الذين يمارسون حقهم الأساسي في إسماع أصواتهم ".





ومن جانبه، علق ترامب على النتائج قائلا: "هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم".





ورفضت حملة ترامب ما أعلنته وسائل الإعلام الأمريكية، قائلة إن مرشحهم على طريق الفوز.





قال بيل ستيبين مدير الحملة: "أثناء تقديم تحديث بشأن التحديات القانونية المحيطة بالانتخابات، "إنه في هذه المعركة. إنه في هذه المعركة ... هذه حدود رفيعة للغاية. نحن لا نتخلى عن القتال في هذه الأماكن. نحن لا نتخلى عن القتال"، وذلك في إشارة إلى لجوء حملة الرئيس الأمريكي للقضاء من أجل إعادة فرز بعض الولايات والطعن على بعض النتائج.





جادل ستيبين بأن ترامب لا يزال أمامه طريق إلى النصر في ولايتي أريزونا وبنسلفانيا مع تقديم لمحة عامة عن المكان الذي تقف فيه الأمور مع استمرار فرز الأصوات.





وأطلق ترامب سلسلة من المعارك القانونية حول فرز الأصوات في الولايات التي تشهد تقاربا في الأصوات ، حيث رفعت حملته دعاوى قضائية في بنسلفانيا وجورجيا وميتشيجان ونيفادا حيث قامت الولايات بتجميع الأصوات المرسلة بالبريد.





ونشر ترامب وحملته ووكلائه مزاعم بالتزوير في التصويت وفرز الأصوات في ولايات مختلفة، على الرغم من عدم ظهور دليل قوي على ذلك.

ومع تركيز قوي على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، الذي يعتبر أسوأ وباء يضرب العالم منذ 100 عام، ركز بايدن حملته الانتخابية على تعمل ترامب مع تفشي العدوى، وهو ما جعل الرئيس الجمهوري لا يمثل خيارا للناخبين في 2020، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.





وسخر بايدن، الذي ظل متراجعا في استطلاعات الرأي في الشهرين الأولين بعد أن أجبر الوباء الأمريكيين على عزل أنفسهم، حيث زعموا أنه كان "يختبئ" في قبو منزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.، ونجحت هذه الاستراتيجية في الحفاظ على تركيز الناخبين على الرئيس.





وشهدت المرحلة الأخيرة من الحملة بايدن وهو يلعب دور الهجوم والرئيس في مركز الدفاع، مع توقف معظم الحملة في الولايات التي استولى عليها ترامب بفارق ضئيل في عام 2016.





كانت موضوعات بايدن الختامية هي نفسها التي استخدمها عندما أعلن ترشيحه. قال بايدن للناخبين في فلوريدا خلال توقف في مقاطعة بروارد الأسبوع الماض ، حيث وعد بإعادة الحب إلى البيت الأبيض: "قلب وروح هذا البلد على المحك".





مستهدفا الحرب الكلامية للرئيس مع العديد من مسئولي الصحة العامة البارزين في البلاد، أكد بايدن على أننا "نختار الأمل على الخوف، ونختار الوحدة على الانقسام، ونختار العلم على الخيال، ونعم ، نختار الحقيقة على الأكاذيب".





وفي أول تعليق لها على النتيجة، قالت هيلاري كلينتون، الذي هزمها ترامب بأصوات المجمع الانتخابي، إن أمريكا ترفض المرشح الجمهوري.





وكتب على تويتر: " لقد تحدث الناخبون ، وقد بايدن وهاريس ليكونا رئيسنا القادم ونائب الرئيس"، مضيفة "إنها تذكرة صناعة التاريخ ، ورفض ترامب، وصفحة جديدة لأمريكا. شكرا لكل من ساعد في تحقيق ذلك. إلى الأمام ، معا".





وذكرت مصارد لشبكة"سي. إن. إن" أنه لا توجد خطط للرئيس ترامب لدعوة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض في الأيام المقبلة. وتقليديا، هناك اجتماع في المكتب البيضاوي بين الرؤساء القادمين والمغادرين.