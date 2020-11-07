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أخبار العالم

أمريكا أكثر الحلفاء المهمين| رئيس الوزراء البريطاني يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:05 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزهما بالانتخابات الرئاسية.

وقال جونسون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مبروك لـ جو بايدن على انتخابه كرئيس للولايات المتحدة، وكامالا هاريس على إنجازها التاريخي".

وأضاف جونسون أن أمريكا تعد من أكثر الحلفاء المهمين للمملكة المتحدة، مشيرا إلى أنه يتطلع للعمل معها عن قرب، على الأولويات المشتركة من أول تغير المناخ حتى التجارة والأمن.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على ترامب، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.

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