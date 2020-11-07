AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صمت إسرائيلي.. نتنياهو لن يهنئ بايدن لهذا السبب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:53 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يقدم التهنئة للسياسي الديمقراطي جو بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية، وسينتظر حتى إعلان النتائج الرسمية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو  سيتريث حتى يتم الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الأمريكية.

وأشارت صحيفة "هارتس" إلى الصمت الإسرائيلي وسط تهنئة زعماء العالم لفوز بايدن، بعد انتصاره على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأوضحت أنه لم يصدر أي رد فعل حتى الآن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع بيني جانتس.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،  في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".

بينما شككت حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان وجورجيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أنصار بايدن يحتفلون أمام البيت الأبيض حاملين فأر ترامب العملاق للمصيدة

أول قرار لـ بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض

جيل بايدن تهنئ زوجها بفوزه في الانتخابات الأمريكية

سلطان عمان يهنئ بايدن بفوزه برئاسة أمريكا

عد إلى منزلك.. زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يطالب ترامب بتسليم السلطة والاعتراف بالهزيمة

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يوجه رسالة لمؤمن زكريا عقب ظهوره في انتخابات مجلس النواب

منع المناديب.. ماذا يحدث في الساعات الأولى من العملية الانتخابية داخل دائرة مرتضى منصور؟

كانت مبوَسَة.. أستاذ مناعة يكشف سبب انتشار كورونا بين الفنانين فى مهرجان الجونة

قرار جديد من الزمالك بشأن رزاق سيسيه

أول قرار لـ بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض

هاني مهنى: مينفعش يبقى عندي عمرو موسى وجمال وعلاء مبارك وأدعو بيكا وشاكوش فى زفاف بنتى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ترشح زوجها للرئاسة.. كيم كارداشيان تحتفل بفوز بايدن على ترامب .. صور

بعد طرح أوكتافيا 2021 في مصر.. سكودا تسجل براءة اختراع لأول حزام أمان مضيء.. صور

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من آلام الجسم