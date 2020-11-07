صمت إسرائيلي.. نتنياهو لن يهنئ بايدن لهذا السبب

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يقدم التهنئة للسياسي الديمقراطي جو بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية، وسينتظر حتى إعلان النتائج الرسمية.





وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيتريث حتى يتم الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الأمريكية.





وأشارت صحيفة "هارتس" إلى الصمت الإسرائيلي وسط تهنئة زعماء العالم لفوز بايدن، بعد انتصاره على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وأوضحت أنه لم يصدر أي رد فعل حتى الآن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع بيني جانتس.





ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".





واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".





من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".



