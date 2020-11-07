سوزان نجم الدين عن ترامب: روحة بلا رجعة حرمني من ولادي 5 سنوات

أعربت الفنانة سوزان نجم الدين، عن سعادتها بفوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وخسارة دونالد ترامب الرئيس السابق.

ونشرت سوزان نجم الدين صورة لبايدن وترامب عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلّقت: "ترامب على الصعيد العام كان سيئا، وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ، بكفي إنه حرمني من ولادي وحرمني مني خمس سنين، روحة بلا رجعة إن شاء الله، والله يسترنا من بايدن شو جايبلنا معه؟".



يذكر أن أحدث أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.



وكانت سوزان شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.





