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أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان: أتطلع للعمل مع بايدن وتحقيق الاستقرار في أفغانستان

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:54 ص
رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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أ ش أ
هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الأمريكية 2020، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، عن خان اليوم الأحد، إنه يتطلع إلى العمل مع بايدن في العديد من المجالات، خاصة من أجل تحقيق الاستقرار في أفغانستان والمنطقة بالكامل.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي "بنسلفانيا" و"نيفادا"؛ ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 279 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ "المجمع الانتخابي".

ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ب 270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.

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