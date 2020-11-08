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أردوغان يسعى لإحباط جهود السلام في ليبيا .. جو بايدن يفوز برئاسة الولايات المتحدة.. وإجراء انتخابات النواب في مصر وسط إجراءات احترازية .. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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شريف سيد
الصحف الاماراتية: 
*انتخابات النواب في مصر وسط إجراءات احترازية بسبب كورونا 
*بايدن يفوز بالرئاسة الأمريكية.. وترامب يرفض النتيجة 
*أردوغان يحاول إحباط السلام في ليبيا 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري. 

البداية من صحيفة البيان، تلقى المقدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة ورئيس فريق المرصاد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، جرعة من لقاح «كوفيد19»، دعمًا للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.

ومن مصر، هيمنت تدابير مواجهة فيروس كورونا على مشهد انتخابات مجلس النواب، حيث توجه الناخبون المصريون، أمس، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب، وتستمر عملية التصويت على مدار يومين. وقد فرض القائمون على العملية الانتخابية، ارتداء الكمامات الطبية التي تم توفيرها مجانا لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع، كما جرى الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، أثناء عمليات التصويت، إضافة إلى توفير المطهرات والكحول أمام اللجان.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 12 حالة جديدة.

ومن الكويت، أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى808.

ومن ليبيا، تسعى تركيا بكل الوسائل المكشوفة والسرية إلى إحباط جهود السلام في ليبيا، فبعد اعتراف حكومة الوفاق بقيام مرتزقة باختطاف مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا في بنغازي إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

سعيًا لإفشال مسار الحوار، ها هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستعد في توقيت حساس لإجراء زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خطوة يرى خبراء أنها، إن تمت، فإنها تهدف لنسف التوافق الليبي، وترميم صفوف حلفاء أنقرة من الميليشيات.

ومن الولايات المتحدة، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الشعب الأمريكي قال كلمته، موضحًا أنه فاز بعدد من الأصوات لم يبلغه أحد قبله.

وقال بايدن، خلال خطاب النصر الذي ألقاه اليوم بمقر حملته ويلمنجتون بولاية ديلاوير: "أتعهد بأن أكون رئيسًا يوحد الجميع، ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع"، مشيرًا إلى أنه سيسعى لأن يمثل كل الولايات المتحدة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، وصل المشاركون في جلسة الحوار السياسي الليبي المرتقبة غدًا الاثنين إلى «قمرت» بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما قال أعضاء من مجلسي النواب وما يسمى المجلس الأعلى للدولة إنهم على استعداد ل«إنجاز حل سياسي» للأزمة الليبية، في حال تعثر المسار الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في حين تتجه واشنطن نحو تعزيز وجودها الدبلوماسي بالبلد الإفريقي.

ودوليا، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء، الاثنين، بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، مؤكدًا «الانتخابات لم تحسم بعد».

وأضاف ترامب في بيان: «نحن نعلم جميعًا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفًا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة». وقال ترامب: «الحقيقة...هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد». ووجه ترامب مرارًا مزاعم دون أساس بحدوث تزوير في 
الانتخابات.

ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت اليابان رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد اليوم الأحد في آخر حلقة من سلسلة من الاحتفالات بعد أن أصبح شقيقه الأكبر ناروهيتو امبراطورا للبلاد العام الماضي بعد تنازل والدهما عن العرش.

ومن ناحية أخرى، أشار إحصاء لرويترز إلى تسجيل الولايات المتحدة زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي بعد تسجيل ما لا يقل عن 130138 حالة إصابة جديدة.



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