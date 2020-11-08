وزير الزراعة: الاستقرار السياسي والأمني لمصر يشجع المواطنين على المشاركة السياسية

أدلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

وأشاد وزير الزراعة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين العملية الانتخابية وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.





ودعا القصير جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم تدعيما لمؤسسات الدولة، واختيار نوابهم، في الغرفة الأولى للبرلمان، والتي تمثل السلطة التشريعية والرقابية، كما وجه جموع المزارعين والفلاحين في قرى ونجوع مصر، للنزول والمشاركة واختيار ممثليهم في البرلمان.



