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محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الانتخابات بمجمع المدارس بالعريش

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:39 م
شوشه يتفقد عدد من
شوشه يتفقد عدد من لجان الانتخابات بمجمع المدارس بالعريش
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احمد صالح
تفقد  اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، عدد من  لجان انتخابات مجلس النواب بمدينة العريش، حيث اطمأن على حسن سير العمل بعدد من لجان العريش بمدارس أحمد عبد العزيز الابتدائية والشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات والشهيد رفيق عزت الإعداية بنين والشهيد محمد حمدى بكير والمساعيد للتعليم الأساسي بنين وعباس صالح الابتدائية.

وأصدر المحافظ، توجيهاته بتوفير كافة الخدمات وتيسير إجراءات الناخبين، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم اللجان قبل الانتخابات، وتوقيع الكشف على المواطنين من خلال الكواشف الحرارية.

وأشار المحافظ إلي الإقبال الكبير من المواطنين على لجان الانتخابات بسبب وجود عدد كبير من المرشحين على المقعد الفردي، حيث إن محافظة شمال سيناء تضم دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليها 41 مرشحًا "31 مرشحًا علي المقعدين الفردي و10 مرشحين علي المقاعد المخصصة للقائمة.

أضاف المحافظ أن شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

أشار المحافظ الي قيام غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات..مؤكدا علي عدم تلقي الغرفة اي اخطارات أو شكاوي تؤثر علي سير العملية الانتخابية.

لفت المحافظ إلي أن نسبة التصويت خلال اليوم الاول بلغت 13.864 % خلال اليوم الأول.. مؤكدًا على تزايد اعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة، حيث إن نسبة اليوم التالي تكون النسبة اعلي من اليوم الاول مرتين علي الأقل.


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