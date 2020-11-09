فى لمح البصر أسرع حيل للتخلص من البواسير

با لبواسير أسباب عديدة للإصابة وتحدث البواسير نتيجة عدة أسباب منها عوامل وراثية، ومنها ممارسة رياضة حمل الأثقال. وتتمثل في الإصابة بـالامساك الشديد والحمل، الوزن الزائد



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وفقًا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن التخلص من الآثار المزعجة للبواسير من خلال تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.

إليك نصائح تساهم فى الحد من الإصابة بـ البواسير

-تجنب تناول الدسم و الدهون الضارة والحلويات

-تناول مشروب النعنع الدافيء

-الامتناع عن بذل مجهود شاق

-الامتناع عن الوقوف والجلوس لفترات زمنية طويلة

-الخبز الاسمر والحبوب الكاملة الحبوب، فإن اضافة الألياف إلى نظامك الغذائي ببطء لأن الإسراع المفرط يمكن أن يؤدي إلى الغازات والانتفا

- شرب الكثير من الماء لتجنب الإمساك.

-تجنب الحميات التي تعتمد على البروتين بشكل اساسي