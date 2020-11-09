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مرأة

فى لمح البصر أسرع حيل للتخلص من البواسير

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

أسباب عديدة للإصابة بالبواسير وتتمثل في الإصابة بـالامساك الشديد والحمل، الوزن الزائد وتحدث البواسير نتيجة عدة أسباب منها عوامل وراثية، ومنها ممارسة رياضة حمل الأثقال.

وفقًا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن التخلص من الآثار المزعجة للبواسير من خلال تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.


 إليك نصائح  تساهم فى الحد من الإصابة بـ البواسير

-تجنب تناول الدسم و الدهون الضارة والحلويات 
-تناول مشروب النعنع الدافيء 
-الامتناع عن بذل مجهود شاق
-الامتناع عن الوقوف والجلوس لفترات زمنية طويلة
 -الخبز الاسمر والحبوب الكاملة الحبوب، فإن اضافة الألياف إلى نظامك الغذائي ببطء لأن الإسراع المفرط يمكن أن يؤدي إلى الغازات والانتفا
- شرب الكثير من الماء لتجنب الإمساك.
-تجنب الحميات التي تعتمد على البروتين بشكل اساسي 

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