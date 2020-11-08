الفرق بين التونة والسلمون .. الفوائد والسعرات الحرارية

تعد الاسماك من أغني الأطعمة بالبروتين والفسفور وأوميجا 3 أكثر أنواع الأسماك شيوعًا التي يستهلكها الكثيرون حول العالم هي التونة والسلمون.





ووفقا لما أورده موقع " timesofindia " على الرغم من أن للسلمون و على الرغم من أن للسلمون و التونة العديد من الفوائد الصحية ، إلا أن هناك بعض الاختلافات بينهما التى تجعل الإنسان يبحث عن إجابة لسؤال ، أيهما أفضل من الآخر؟

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سمك التونة

التونة هي سمكة تنتمي إلى عائلة الماكريل أهم نوعين من التونة من وجهة نظر الطهاة هما التونة ذات الزعانف الزرقاء ، حيث يتم تقطيعها إلى شرائح لعمل شرائح أو تقطيع إلى شرائح صغيرة لاستخدامها كسوشي ، والبكور ، والتونة التي يصبح شاحبًا وقشاريًا عند تعبئته في علبة.

يمكن طهي التونة بعدة طرق مختلفة: مشوي ، مسلوق ، سيخ ، مطحون للبرجر ، أو تحميصه وتقطيعه إلى شرائح فوق السلطة.





سمك السلمون

سمك السلمون سمكة طرية ضاربة إلى الحمرة وثابتة. إنه أحد أكثر خيارات الأسماك شعبية بسبب نكهته الغنية والزبدة، وهي سمكة من أسماك المياه المالحة وهي في الغالب موطنها الأصلي في مياه ألاسكا وشمال غرب المحيط الهادئ وكاليفورنيا ، ويعتبر السلمون رائعًا لمجموعة متنوعة من الاستعدادات ، بما في ذلك السلق أو الشواء أو التحميص أو الشواء أو التدخين أو التخليل، و إنه جزء من أطباق مختلفة مثل السلطات وأطباق التارتار والبرجر والمكرونة.





القيمة الغذائية للتونة والسلمون

يحتوي السلمون على نسبة عالية من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومحتوى فيتامين د ومصدر كبير للكوليسترول، ويعتبر سمك السلمون البري مصدرًا مهمًا للأوميجا 3 ، وهو أمر ضروري لوظيفة الدماغ وبنيته.





تعد التونة مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية (300 مجم لكل وجبة)، ومع ذلك ، فإن مستوى أوميجا 3 في التونة المعلبة متغير بدرجة كبيرة ، لأن نوع التصنيع يمكن أن يدمر الكثير من زيوت أوميجا 3 في الأسماك. تعتبر التونة أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين.





الفوائد الصحية

كل من سمك التونة والسلمون مغذيان للغاية حيث يحسن السلمون النظر لأنه غني بدهون أوميجا 3، و يحتوي على سعرات حرارية أعلى من التونة لأنه سمكة غنية بالدهون. كما أن حصة السلمون توفر فيتامين د أكثر من التونة. بالمقارنة مع التونة ، يعتبر السلمون أيضًا مصدرًا مهمًا لدهون أوميجا 3.





من ناحية أخرى ، تتمتع التونة بالعديد من الفوائد الصحية، منها: أولًا ، إنه غني جدًا بالبروتين وهو مفيد للغاية للدم والجلد والشعر والأظافر. يمنعك التونة من الإصابة بأمراض القلب، علاوة على ذلك ، فهو يقلل من فرص الإصابة بالسمنة ويحسن جهاز المناعة .





وبالتالي ، في حين أن كلاهما مغذيان للغاية ، فإن السلمون يأتي في المقدمة بسبب دهون أوميجا 3 الصحية وفيتامين د، وفي الوقت نفسه ، تعتبر التونة فائزًا واضحًا إذا كنت تبحث عن المزيد من البروتين وعدد أقل من السعرات الحرارية لكل وجبة.





الخيار الأفضل يعتمد على احتياجاتك وأهدافك الصحية وذوقك، واختر سمك السلمون عندما تريد زيادة تناول أوميجا 3 وفيتامين د ، والتونة عندما تريد المزيد من البروتين وسعرات حرارية أقل.



