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تكنولوجيا

بإمكانات عملاقة.. وان بلس تفاجئ مستخدمى أندرويد بتحفة OnePlus 9

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
وان بلس تفاجئ مستخدمى
وان بلس تفاجئ مستخدمى أندرويد بتحفة OnePlus 9
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية، تستعد لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة OnePlus 9 والتى ستكون عبارة عن هاتفين هما OnePlus 9 و  OnePlus 9 Pro ، حيث تنافس السلسلة بعدد من الإمكانات الكبيرة ستجعلها من أفضل هواتف الأندرويد للعام القادم 2021، مثلما حصلت سلسلة OnePlus 8 من كثير من مقيمى الهواتف الذكية على أفضل هواتف أندرويد فى 2020. 

وبحسب موقع Gizmochina القنى الصينى فإن سلسلة هواتف OnePlus 9 ستأتى بشاشة من نوع AMOLED، مع معدل تحديث الشاشة 144 هرتز، وتصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار،  ولكنها لن تأتى بكاميرا سيلفى تحت الشاشة مثل معظم الهواتف التى ستصدر بدءا من العام القادم. 


وستحتوى هواتف OnePlus 9 على بطاريات كبيرة من المتوقع أنها ستكون أكبر من 5000 مللى أمبير، وستدعم الشحن اللاسلكي بقدرة  40 واط بالإضافة إلى الشحن السلكي قدرة  65 واط، مما سيساعد الهواتف على شحن البطارية كاملة فى أقل من 30 دقيقة. 

وستعمل هواتف OnePlus 9 بمعالجات من نوع Snapdragon 875 التى سيتم استخدامها لأول مرة بدءا من العام القادم، كما ستأتى بكاميرات رباعية خلفية، وبدقة فائقة من تصنيع شركة سامسونج. 

وكان هاتف OnePlus 8T الذى اطلقته الشركة مؤخرا، قد حقق نجاحا ساحقا، حيث نجح فى تحقيق مبيعات تقترب من 30 مليون دولار أمريكى فى أول 10 دقائق من بيعه فى الصين، حيث وصل الهاتف إلى 100 مليون يوان صينى خلال الدقيقة الأولى فقط، كما شهد أكبر موقع للتسوق الإلكترونى فى الصين  طلبات هائلة على الهاتف حيث وصلت فى أول 10 دقائق إلى أكثر من 200 مليون يوان صينى أى ما يعادل حوالى  30 مليون دولار أمريكي. 

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