وان بلس تعلن رسميا عن هاتفي Nord N10 و Nord N100 .. سعر ومواصفات

أعلنت شركة وان بلس الصينية، رسميا، عن هاتفيها Nord N10 و Nord N100 من فئة الهواتف المتوسطة ويعملان ،بإمكانات كبيرة بعد أيام من الإعلان عن هاتف OnePlus 8T الذى حقق 30 مليون دولار فى أول 10 دقائق من إطلاقه فى الصين.









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وحسب موقع GSMArena فإن

هاتف OnePlus Nord N10 يأتى بشاشة قياس 6.49 بوصة، من نوع IPS LCD ، مع طبقة حماية Gorilla Glass 3 ، مع مستشعر للبصمة على ظهر الهاتف، مع كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية دقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا ثانية دقة 8 ميجابيكسل، مع مستشعرات للعمق والتكبير، كما تستطيع الكاميرا فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية و 1080 بيكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مع كاميرا سيلفى دقة 32 ميجابيكسل.





ويحتوى هاتف Nord N10 على بطارية سعة 4300 مللى أمبير تدعم الشحن السريع، مع مقبس سماعة 3.5 ملم، ومعالج Snapdragon 690 ، وسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام، مع نظام تشغيل أندرويد 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير OxygenOS 10.5 وبسعر 380 جنيه استرلينى أى ما يعادل حوالى 5965 جنيه مصرى.





هاتف OnePlus Nord N100





يأتى هاتف Nord N100 يأتى بشاشة قياس 6.52 بوصة، من نوع IPS LCD ، ونقاء 720 × 1600 مع طبقة حماية Gorilla Glass 3 ، مع مستشعر للبصمة على ظهر الهاتف، مع كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية دقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا ثانية دقة 2 ميجابيكسل، وثالثة 8 ميجابيكسل مع مستشعرات للعمق والتكبير، كما تستطيع الكاميرا فيديو بدقة 4K بمعدل 1080 / 30 بيكسل إطارًا في الثانية لكل من الكاميرا الأمامية والخلفية ، مع كاميرا سيلفى دقة 8 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Nord N100 بمعالج من نوع Snapdragon 460 وشريحة 11 نانومتر، وسعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل أندرويد 10 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير OxygenOS 10.5 ، وبطارية 5000 مللى أمبير، وسرعة شحن 18 واط، ويبلغ سعر الهاتف 200 يورو أى ما يعادل 3707 مللى أمبير.



