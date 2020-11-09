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أخبار العالم

الكرملين: بوتين ينتظر نتيجة رسمية للانتخابات الأمريكية لتهنئة الفائز

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفاد قصر الكرملين الروسي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين ينتظر صدور نتيجة رسمية للانتخابات الأمريكية لتهنئة الفائز.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، لم تتوصل الدولتان إلى اتفاق لتمديد معاهدة تخفيض الأسلحة النووية الرئيسية (ستارت الجديدة)، التي كانت إدارة ترامب تدفع نحوها قبل يوم الانتخابات.

وأشار بوتين سابقًا إلى أنه يرى المعاهدات الاستراتيجية باعتبارها إحدى النقاط المُحتملة للتعاون مع المرشح الديمقراطي جو بايدن في حالة انتخابه.

وفي أواخر أكتوبر، وصف بايدن روسيا بأنها "التهديد الرئيسي" للأمن القومي الأمريكي خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة.

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