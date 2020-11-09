صالون إقليم وسط الصعيد الثقافى يناقش دور الصحافة الأدبية في تنمية الوعى

فى إطار إثراء الحركة الثقافية والإبداعية افتتح الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ، الصالون الثقافي للإقليم بفرع ثقافة المنيا.

وإستهل الصالون أولى فقراته بتكريم الفائزين بمسابقة الإقليم الإبداعية الثالثة لذوى الاحتياجات الخاصة وقد شارك بها رواد قصر ثقافة المنيا، والمواقع التابعه للفرع، وبلغ عددهم مائة وتسعين مشاركا من أصحاب الهمم وذلك فى مجال الموسيقى ، والفنون التشكيلية ، والمسرح ،الموسيقى ،الأشغال الفنية .وقام بتكريمهم ا. معانى مدير عام الإقليم.

وعقدت ندوة عن الصحافة الأدبية تحدثت فيها الكاتبة هاله فهمي، عن الصحافة الأدبية و هي أحد مكونات الإعلام الثقافي في العالم، وهو الإعلام الذي يساعد في دفع حركة الثقافة والتنوير إلى الأمام من خلال معالجته للمظاهر الثقافية في المجتمع والتطورات التي تطرأ عليه ، والصحافة الأدبية في قلب الإعلام الثقافي توجه إلى الأدباء والقراء بمختلف توجهاتهم، حيث تسهم في التوعية بالمنشورات الحديثة ومدى جودة الكتب من خلال المقالات النقدية وغيرها، وبدأت الصحافة تهتم بتخصيص صحفة للأدب حتى ترضي أذواق القراء، لافته إلى أن هناك إنحياز بعض الصحف الأدبية إلى الشلالية والمجاملات.





وأكدت خلال حديثها على ضرورة العودة إلى الصحافة الأدبية لتوصيل رسالتنا المعرفية والتنويرية للجمهور.

وتحدث الشاعر أشرف دسوقي عضو مجلس ادارة اتحاد كتاب الاسكندرية عن تجربته الشعرية وتطرق فى حديثه عن أهمية النشر الإلكترونى ووسائل النشر الحديثة حيث أصبح أداة فعالة في نقل وإيصال المعلومات العلمية شكلا ومضمونا، وإتاحة الفرصة للباحثين للإطلاع والإستفادة من كم هائل من المعلومات بيسر وسهولة وأيضا توفيرا للوقت.

تلاها فقرة للكاتب المسرحي أشرف عتريس والفنان الكبير أسامة طه وقدما فقرة فنية بين الشعر والغناء مهداه إلي أدباء عروس الصعيد من ديوان الولد المفتون.





وتخلل الحفل عرض فنى لفرقة المنيا للموسيقي العربيه حيث قدمت الفرقة كوكتيل من الأغانى منها كل الناس بتقول يارب ، الحياة حلوة ، الفرقة بقيادة المايسترو احمد دسوقى . وتناوب تقديم الصالون الشاعرين مختار عبد الفتاح مدير قصر ثقافة المنيا الجديدة ، محمد جابر المتولي مدير الصالون.





كما عقدت أمسية شعرية لنخبة من كبار الشعراء والمبدعين بالمنيا منهم الشاعر أشرف عتريس، الشاعر عصام السنوسى وقدما قصيده بعنوان "برح ورد الهيفاء" من ديوان تباريح اوراد الجوى، وشوقية كامل قدمت "مش وقته" والشاعر مختار عبد الفتاح، و"رثاء لأمى" للشاعر محمد متولى، وقصيدة " عروس الصعيد"، للشاعر أشرف دسوقي .





حضر الصالون الشعراء والنقاد والكتاب من نوادى أدب المنيا سوهاج والوادى الجديد واسيوط ومنهم رؤساء نوادى الادب المركزى الشاعر مدثؤ الخياط والشاعر أوفى الانور والشاعر ابو عاشور الزعيم والناقد د. خلف كمال والناقد د. شعيب خلف والشاعر مصطفى حامد والناقد د. اسماء عبد الرحمن، ومدير عام فرع ثقافة المنيا خالد إسماعيل.





نظم الصالون الكاتب أحمد على، واداره الشاعر محمد جابر، وجاء صالون الصعيد الثقافى تفعيلا لدور الأدباء فى تنوير الوعى وتحصينه وإثراء الفكر الجمعى فى إطار توجيهات وزير الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم بتحقيق العدالة الثقافية وسيتم تنظيم الصالون أسبوعيا فى كل محافظة من محافظات المنيا واسيوط وسوهاج والوادى الجديد التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافى.