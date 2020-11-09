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حوادث

وفاة تلميذ بمدرسة في أسيوط بهبوط حاد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
جثة
جثة
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إيهاب عمر
لفظ تلميذ بالصف الأول الإعدادي، بقرية درنكة بمركز أسيوط انفاسه الاخيرة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء حضوره حصة التربية الرياضية.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مستشفى الإيمان العام، باستقبال "مؤمن. م. هـ. م"، طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة "عمر مكرم" الإعدادية بقرية درنكة جثة هامدة.

وبالمعاينة الأولية وإجراء الكشف الطبي على التلميذ المتوفي تبين أن الوفاة ناجمة عن إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ما أدي إلي وفاته في الحال ولا توجد شبهة جنائية.


وبالانتقال وسؤال المدرسين وزملاء التلميذ بالمدرسة، أكدوا أن الوفاة نتيجة إصابته إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وجرى استدعاء سيارة إسعاف، تولت نقله إلى مستشفى الإيمان العام بالأربعين.


وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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