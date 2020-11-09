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تكنولوجيا

بديل Google Translate.. آبل تطلق تطبيقها للترجمة في هذه الدول

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:03 م
آبل تطلق تطبيقها
آبل تطلق تطبيقها للترجمة فى هذه الدول
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ندى على
في شهر يونيو الماضي، فاجأت شركة آبل الأمريكية مستخدميها، في مؤتمر مطوري آبل WWDC 2020، الذى أعلنت فيه عن عدد من التغييرات الجديدة لمنتجاتها، منها نظام تشغيلها الجديد  iOS 14، كما أعلنت عن تطبيق جديد للترجمة بدلا من تطبيق شركة جوجل Google Translate . 

واليوم أعلنت الشركة أن تطبيق الترجمة الجديد يعمل الآن ضمن محرك البحث سفاري، قد تم إطلاقه في عدد من الدول، منها البرازيل، وألمانيا، كما أنه خلال أسابيع قليلة سيتم إطلاقه لباقي مستخدمي آبل في كل أنحاء العالم. 


وبحسب موقع MacRumors فإن تطبيق الترجة الجديد لمستخدمي آبل سيشمل لغات من بينها الإنجليزية، والصينية، والفرنسية، والألمانية والإيطالية، واليابانية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية، والكورية. 

وسيعمل تطبيق الترجمة على كل منتجات آبل منها هواتف آيفون وآيباد بالإضافة إلى أنظمة macOS لأجهزة كمبيوتر ماك، ويضم التطبيق عدد من الميزات المحسنة الكثيرة التي تتفوق على تطبيق Google Translate.
 
ويعتمد تطبيق ترجمة آبل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في محاولة فهم الكلمات والجمل وترجمتها ترجمة تعتمد أكثر على الواقع أكثر من الترجمة الحرفية التي تضلل المستخدمين في بعض الأحيان. 

وتطلق شركة آبل الأمريكية، بعد عدة أيام في العاشر من نوفمبر الجاري، حدثا هو الأهم فى تاريخها، ليس بسبب المنتجات التي ستصدر فيه، وإنما بسبب التغيير الجذري الذى ستحدثه الشركة في منتجاتها، حيث ستتخلى لأول مرة منذ 36 عامًا، عن معالجات شركة إنتل وستقوم بتصنيع معالجتها الخاصة. 

ويعدّ الحدث القادم يعد الثالث للشركة خلال العام، حيث كان أول مؤتمر لها فى شهر سبتمبر الماضي، ثم تبعه الحدث الأضخم فى منتصف شهر أكتوبر الماضي، وأعلنت فيه عن هواتف آيفون 12، وجهاز iPad Air 4 ، وساعة آبل الذكية من الجيل السادس، وسيتم الإعلان فيه عن أكبر تحول فى الشركة.

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