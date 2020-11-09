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أخبار العالم

بعد خسارته أمام بايدن.. ترامب يعلق على إنتاج لقاح فعال للقضاء على كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:08 م
بايدن وترامب
بايدن وترامب
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محمد علي
تأخر الرئيس الأمريكي  المنتهية ولايته دونالد ترامب في التعليق حول التوصل لمصل لفيروس كورونا، ما يشير إلى متابعة أكبر من بايدن للمستجدات عن ترامب رغم تقدم عمره، وفق ما ذكرت صحف أمريكية، بعدما سبقه جو بايدن فى التعليق على نجاح التجارب في مرحلتها الثالثة على عقار جديد للفيروس القاتل.

وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردة فعله الأولى بشأن تقرير لقاح كوفيد 19 الذي أظهر نتائج فعالة، وطورته شركتا "فايزر" و "BioNTech"، وكان فعالًا بنسبة 90٪ في منع عدوى Covid-19 في تجارب المرحلة 3 الجارية، حسبما أعلنت الشركتان اليوم الإثنين.

وقال ترامب "سوق الأسهم ضخم، لقاح قريبًا، وفعال بنسبة 90٪.. مثل هذه الأخبار الرائعة!".

ورحب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بلقاح شركتي "بايو إن تيك" الألمانية و"فايز" الأمريكية، لإعلانهما نجاح التجارب فيما يخص فيروس كورونا المستجد، واعتبر بايدن النبأ "ممتازا"،  لكنه حذر من أن التطعيم على نطاق واسع لا يزال على بعد أشهر، وأن الأمريكيين بحاجة إلى الاستمرار في ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال بايدن في بيان "أخبار اليوم هي أخبار رائعة لكنها لا تغير الحقيقة الحالية"، مضيفا "إعلان اليوم يعد فرصة تغيير للعام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي".

وأعلنت شركتا Pfizer وBioNTech، انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا.

كان ترامب، الذي يبدو في قمة السعادة، يعول على نتائج اللقاح في حملته، لكن النتائج جاءت متأخرة.

وشكلت جائحة كورونا إحدى أهم النقاط في المناظرات الرئاسية بين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. 

يذكر أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يعقد اليوم اجتماعا لفريق عمل يختص بالتصدي لفيروس كورونا، وذلك لتدارس المشكلة، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن بمجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق، فيفيك ميرفي، ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير، ديفيد كيسلر، وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي حتى الآن.

و رصدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أكثر من 105 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما توفي 457 شخصا، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز".

وحسب الجامعة، سجل الأطباء في الولايات المتحدة 105927 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ126 ألف إصابة في اليوم السابق، وهو رقم قياسي منذ بدء تفشي الوباء.

وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة طبقا لإحصاء قدمته "رويترز" مع اجتياح الموجة الثالثة من كوفيد-19 جميع أنحاء البلاد.

وجاء هذا التطور الذي يبعث على التشاؤم في نفس اليوم الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 50 مليونا.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة بالفيروس في الأيام العشرة الماضية في أعلى معدل إصابات منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن قبل 293 يوما.

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