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رياضة

رسميًا.. برشلونة يعلن غياب فاتي 4 أشهر بسبب الإصابة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:04 م
أنسو فاتي
أنسو فاتي
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إسماعيل محمود
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعبه أنسو فاتي في الغضروف المفصلي للركبة، وغيابه عن الفريق لمدة 4 أشهر.

وكان فاتي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه الماضية أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، وتم تشخيصه بالإصابة بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى.

ونشر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أن فاتي أجرى عملية جراحية ناجحة اليوم الاثنين، في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، تحت إشراف الطاقم الطبي لبرشلونة.

وأشار النادي في بيانه، أن فاتي سيغيب عن برشلونة لمدة تصل إلى 4 أشهر تقريبًا.

ولعب فاتي البالغ من العمر 18 عامًا، 596 دقيقة مع الفريق هذا الموسم، واستطاع تسجيل 5 أهداف، وهو ثاني هدافي الفريق هذا الموسم خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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