فريق ميكروسوفت الأزهر MSP يستعد لتأهيل الشباب لسوق العمل مجانا

يستعد فريق MSP بجامعة الأزهر وهو الشريك الطلابي لميكروسوفت، لحدث مميز "Blind Area" بالجامعة العمالية في العاشر من شهر نوفمبر الجاري.









ويشارك فى هذا الحدث المميز الكثير من الشخصيات البارعة فى مجالاتهم والتي تتمحور حول فن اختيار المجال وكيفية التطوير النفسي والمهني وتهيئة الطلاب لسوق العمل، و يشاركهم أيضا متحدثون ومختصون في تنمية المهارات الشخصية واكتسابها وتطويرها للاستفادة من خبراتهم ومسيرتهم الناجحة وذلك بالتعاون مع creative courses وعُشبة.









وعن أنشطة الفريق في العام الماضي، فقد نظم "From Scratch" حضره خمسة متحدثين عن مجالات "Testing, AI, Filmmaking Volunteering, Leadership" وكان الفريق حلقة وصل بينهم وبين طلاب تجاوز عددهم الـ 400 طالب من جامعة الأزهر وبعض الجامعات الأخرى.









كما شارك الفريق في منافسة " Youth Scope" من بين 56 نشاطا طلابيا من جميع محافظات مصر وانفرادهم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بشهادة كل الفرق المشاركة.









كما قام بعمل مخيم تدريبي ما بين كلية الهندسة وكلية الإعلام حيث قدموا ورشا تدريبية في مجالات الحاسب الآلي(ICDL) ومجال Java, Video editing Graphic design, Motion graphics حيث تم تدريب أكثر من 500 طالب وطالبة.









وأطلق الفريق حدث " EXKNOWFORUM" عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي مع التحديات التي حدثت بسبب أوضاع أزمة كورونا فقد نظم الفريق العديد من المحاضرات بطريقة البث المباشر.









تجدر الإشارة إلى أن الفريق هو أول نشاط طلابي في مصر يُنشئ منصة تعليمية بالعربية "تعلموا بالعربية" قدّمت المئات من المحاضرات بأعلى جودة وبأسلوب تفاعلي مميز للعديد من المجالات المختلفة متاحة جميعها على منصة اليوتيوب، كما تمكنوا من خلق الـ "Mobile App" الخاص بالفريق وعرض كل أعمال الفريق على التطبيق المتوفر على google play.







