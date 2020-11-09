AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قنبلة موقوتة .. المستشار النمساوي: آلاف المقاتلين الأجانب يقيمون فى أوروبا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:18 م
الستشار النمساوي
الستشار النمساوي
Advertisements
شيماء مصطفى
قال المستشار النمساوي سباستيان كورتز، إن آلاف المقاتلين الأجانب يقيمون فى المجتمعات الأوروبية، لافتا إلى أن المتطرفين يشكلون قنابل موقوتة.

جاء ذلك خلال لقاء كورتز مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الذي زار اليوم النمسا، لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الأخير في فيين

وأكد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى خطة أكثر فعالية لمواجهة خطر المقاتلين الأجانب على أراضيه.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، إن القارة تعاني من انتشار التطرف في السجون وعلى منصات التواصل، لافتا إلى أنه يدعم النمسا في حربها ضد الإرهاب، مطالبا بتعزيز الاستجابة المشتركة وحماية الحريات.

ومن المقرر أن يزور المستشار النمساوي سيباستيان كورتز باريس، غدا الثلاثاء قبل عقد قمة عبر الفيديو حول الرد الأوروبي على التهديد الإرهابي.

ويشارك في القمة المقررة الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. ميركل وكبار قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون مؤتمرا صحفيا بعد قمة رئيس الصين

إنذار يوناني لتركيا: سنبدأ مناورات عسكرية كبيرة

ماكرون عقب هجوم فيينا: لن نستسلم

عقب هجوم فيينا.. الجيش النمساوي ينزل إلى الشوارع

المستشار النمساوي: هجوم فيينا إرهابي.. والجيش سيحمي المواقع

لحظة إطلاق النار على رجل شرطة في هجوم فيينا.. فيديو

ترشيحاتنا

مواجهة قوية لـ بيراميدز في الكونفدرالية.. والمقاولون يواجه سولار الجيبوتي

أزمة الطقس.. الكاف يحسم الملفات الشائكة بشأن نهائى أبطال إفريقيا

افرحوا واسعدوا.. علي جمعة يصحح اعتقادا شائعا بين الكثيرين

الزمالك يهاجم اتحاد الكرة بسبب نهائى إفريقيا

أستاذ صحة عامة: مقبلون على شتاء صعب وما نملكه هو ارتداء الكمامة

هل يجوز التيمم بسبب برودة الماء وعدم القدرة على استخدامها؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرق طبيعية أثناء الريجيم .. 8 نصائح للتغلب على الإمساك في الشتاء

أغرب غرامة في زمن كورونا.. رجل يواجه عقوبة مالية بسبب كوب شاي

علاج نزلات البرد وتقوية المناعة.. طريقة عمل مضاد حيوي طبيعي في المنزل