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رياضة

موعد مباريات الأهلي والزمالك في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:17 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عمرو ابوبكر
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الثاني "دور الـ32" من النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.


وتم استثناء الأهلي والزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، بالتزامن مع نجاحهما في الوصول إلى نهائي النسخة الحالية، والذي يقام يوم 27 نوفمبر.


ووفقًا لما أعلنه كاف عبر حسابه على موقع تويتر، فإن مباراتي الذهاب للأهلي والزمالك في النسخة الجديدة من دوري الأبطال ستقامان أحد يومي 22-23 ديسمبر.


أما مباراتا الإياب للأهلي والزمالك، ستقامان أحد يومي 5 أو 6 يناير القادم.


وسيلتقي الأهلي الفائز من مباراة مقديشيو الصومالي وسونديب بطل النيجر، بينما يلعب الزمالك مع الفائز من مباراة سياف الجيبوتي وجازيل التشادي.


ومن المقرر أن تقام مباراتا الذهاب للفريقين خارج مصر، على أن تكون العودة داخلها لكليهما.

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