نجم بيراميدز يعلن إصابته بفيروس كورونا





ونشر دونجا عبر موقع تبادل الصور أنستجرام صورة في الحالة اليومية من أحد المشجعين وهو يدعو له بالشفاء من إصابته بفيروس كورونا.





شارك نبيل عماد دونجا مع فريق بيراميدز خلال الموسم المنتهي من بطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر، وكان من ضمن اللاعبين الذين ترددت أسماءهم كثيرًا لكي ينضم لأحد قطبي الكرة المصرية.





وكان مسئولو الزمالك رفعوا العرض المالي المقدم للحصول على خدمات دونجا وعبدالله بكري ورجب بكار لاعبي فريق بيراميدز إلى 40 مليون جنيه بدلًا من 30 مليون .

و يحاول مسئولو الزمالك الضغط على مسئولي بيراميدز وإقناعهم بالتخلي عن الثلاثي في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن بيراميدز أنهى بطولة الدوري الممتاز هذا العام محتلًا المركز الثالث وفقد لقب الكونفدرالية بعد الوصول للنهاءئي على يد نهضة بركان المغربي، وتحدد مشاركاته في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في النسخة المقبلة.



كشف نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز عن اصابته بفيروس كورونا عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.