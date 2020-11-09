AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم بيراميدز يعلن إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:36 م
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز عن اصابته بفيروس كورونا عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر دونجا عبر موقع تبادل الصور أنستجرام صورة في الحالة اليومية من أحد المشجعين وهو يدعو له بالشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

شارك نبيل عماد دونجا مع فريق بيراميدز خلال الموسم المنتهي من بطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر، وكان من ضمن اللاعبين الذين ترددت أسماءهم كثيرًا لكي ينضم لأحد قطبي الكرة المصرية. 

وكان مسئولو الزمالك رفعوا العرض المالي المقدم للحصول على خدمات دونجا وعبدالله بكري ورجب بكار لاعبي فريق بيراميدز إلى 40 مليون جنيه بدلًا من 30 مليون .

ويحاول مسئولو الزمالك الضغط على مسئولي بيراميدز وإقناعهم بالتخلي عن الثلاثي في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن بيراميدز أنهى بطولة الدوري الممتاز هذا العام محتلًا المركز الثالث وفقد لقب الكونفدرالية بعد الوصول للنهاءئي على يد نهضة بركان المغربي، وتحدد مشاركاته في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في النسخة المقبلة.

نجم بيراميدز يعلن إصابته بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في قمة الدورى

بيراميدز يقترب من حلم نهائي الكونفدرالية أمام حوريا الغيني.. الليلة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام حوريا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية

خطوة واحدة أقرب إلى الحلم.. دونجا يحتفل بتأهل بيراميدز لـ نهائي الكونفيدرالية

ميدو يدعم بيراميدز في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

نهائي الكونفدرالية.. بيراميدز يتأخر أمام نهضة بركان بهدف في الشوط الأول..صور

ترشيحاتنا

انتخابات الكاف.. انسحاب مفاجئ لأحد المرشحين ومليادير إفريقي يطمع في كرسي الرئاسة

أغرب غرامة في زمن كورونا.. رجل يواجه عقوبة مالية بسبب كوب شاي

تفاصيل.. فصل 23 طالبًا من "علوم بنها" بسبب الكمامة

140 شركة تتسابق لمواجهة الفيروس.. لقاح فايزر المضاد لكورونا يستطيع تغيير التاريخ.. تفاصيل

تريند الفن| تعليق جريء من نبيل الحلفاوى على خسارة مرتضى منصور.. وعزت العلايلى لإيناس الدغيدى: هو أنتوا ستات

تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع رئيس اتحاد الكرة في الجبلاية اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرق طبيعية أثناء الريجيم .. 8 نصائح للتغلب على الإمساك في الشتاء

أغرب غرامة في زمن كورونا.. رجل يواجه عقوبة مالية بسبب كوب شاي

علاج نزلات البرد وتقوية المناعة.. طريقة عمل مضاد حيوي طبيعي في المنزل