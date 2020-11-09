AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير أوبئة يكشف كواليس التوصل للقاح فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:51 م
إسلام عنان
إسلام عنان
Advertisements
داليا أحمد

قال إسلام عنان خبير الأوبئة واقتصاديات الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لو أنتجت لقاح فيروس كورونا لن يتم توزيعه عن طريق الجهات الحكومية أثناء السباق الرئاسى.

 

وأوضح عنان خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحدث اليوم، أن هذه ثانى مرة تتحدث فيها المنظمة العالمية للصحة بالإيجاب عن التوصل للقاح فيروس كورونا، معقبًا أنه يوجد 202 لقاح يتم دراستها داخل المنظمة، منها 47 لقاحا يتم دراستها على الإنسان و 10 دخلت للمرحلة الثالثة من التجارب.  

 

وأضاف أن شركة فايزر العالمية أعلنت نتائج أولية بوجود 90 % من الأشخاص أصبح لديهم ذاكرة قصيرة المدى من اللقاح الجديد وهذا ما جعل منظمة الصحة تعلن عن ظهور لقاح جديد يثبت فعاليته بنسبة كبيرة، موضحًا أن هناك لقاحات طويلة المدى وقصيرة المدى مثل الأنفلونزا.

 

وأكد إسلام عنان ، أن اللقاح تمت تجربته على 43 ألف شخص وأثبت فعاليته عليهم بنسبة90 % ، لافتًا الى أن المنظمة لديها نقص رهيب فى المؤن والمساعدات بسبب انسحاب أمريكا والصين وروسيا فأصبحت المنظمة لديها عجز رهيب فى توزيع اللقاح.


وأشار عنان ، إلى أن هناك العديد من علامات الاستفهام على اللقاحات التى تعلنها منظمة الصحة لأن الموافقة على اللقاح لا يعنى انه متوفر الآن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا متفائلين ولا متشائمين.. أستاذ علم الأوبئة يكشف عن مفاجأة بشأن لقاح كورونا

خبير أوبئة عن لقاح كورونا: أبعاده سياسية وليست علمية

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

لا لقاح قبل 2021 .. خبير أوبئة لـ صدى البلد: مصر على أبواب الموجة الثانية لفيروس كورونا وعودة الدراسة قد تفتح الباب لتزايد الإصابات والالتزام بالإجراءات الإحترازية حتمي

منظمة الصحة العالمية: لقاح الانفلونزا الموسمية لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا

خبير أوبئة: ثلاث دول ستسيطر على لقاح فيروس كورونا ولن يتبقى حقنة واحدة

ترشيحاتنا

هل حزنوا لخسارة ترامب؟.. زعماء رفضوا تهنئة جو بايدن بعد فوزه برئاسة أمريكا

ملابس أنيقة .. منة شلبي تثير الجدل بأنوثتها |شاهد

أحمد فتحي: أتمنى فوز الأهلي على الزمالك في دوري الأبطال وهذا سبب انضمامي لـ بيراميدز

رسالة قوية من خالد الغندور لـ جمهور الزمالك .. شاهد

مُشيدة بجهود السيسي.. المخابرات البريطانية: مصر محور اتزان للأمن الإقليمي

العثور عليهم لدى خالتهم بالإسماعيلية.. حقيقة اختفاء 5 أشقاء فى ظروف غامضة بالقليوبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخفت وجه ابنتها.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة أنيقة برفقة زوجها

بعد إطلاق حملة الصحة.. كل ما تود معرفته عن الديدان المعوية عند الأطفال

ملابس أنيقة .. منة شلبي تثير الجدل بأنوثتها |شاهد