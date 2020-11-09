محمد الشال يكشف حقيقة إهانته لـ إلهام شاهين في مهرجان الإسكندرية ..فيديو

قال محمد الشال المخرج المسرحي، إن ما حدث بينه والفنانة إلهام شاهين أثناء ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي مجرد "مناوشة" صغيرة، موضحا "كنت بعلق على موضوع خلال ندوة ما، ففوجئت بالفنانة إلهام شاهين ترد عليّ قائلةً "أنت مينفعش تتكلم فى الموضوع ده".





وأضاف "الشال"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "رديت على إلهام شاهين وقلت لها: أنت هتعلميني أتكلم إزاي"، مؤكدا أن "الموضوع انتهى عند ذلك".





وترددت أنباء عن مشادة كلامية نشبت بين الفنانة إلهام شاهين والمخرج المسرحي محمد الشال أثناء ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي.