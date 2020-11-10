زيادة رواتب المعلمين ليست الأخيرة.. وزير المالية: الرئيس السيسي كان يرغب في المزيد والموازنة لا تسمح.. وليست لدينا خطة لفرض ضرائب جديدة.. . ويكشف استعدادات الدولة للموجة الثانية لكورونا

ليس لدينا خطة.. وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب على قطاع الأعمال والمواطنين

المالية تعلنها: لدينا تكليف من الوزراء بمراجعة قانون الضريبة العقارية

زيادة الرواتب ليست الأخيرة.. وزير المالية يزف بشرى سارة للمعلمين

المالية: نستعد لطرح الصكوك السيادية بعد مناقشة البرلمان

المالية: معدلات التضخم الحالية الأقل في تاريخ مصر

وزير المالية: الرئيس السيسي قرر زيادة واردات القمح خوفا من تفاقم أزمة كورونا

وزير المالية: الاقتصاد المصري مستعد لموجة " كورونا الثانية ".. والرئيس طالب بتخصيص مبالغ احتياطية





أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه ليس لدينا خطة لفرض ضرائب جديدة على قطاع الأعمال أو المواطنين، مشيرا إلى أن مصر لا تستطيع توفير فرص عمل بدون القطاع الخاص.





وشدد معيط، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي، مساء الإثنين، أنه قرارات ترشيد البدلات والحوافز لمدة 6 أشهر تنتهي في ديسمبر.





وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الرئيس السيسي كان يرغب في منح المزيد للمعلمين ولكن الموازنة لا تسمح، مشيرا إلى أن زيادة رواتب المعلمين ليست الأخيرة.





وتابع الوزير، أنه لا يوجد توجه إلى الآن لإصدار سندات دولية لكنه شدد على أن استراتيجية الحكومة هي التواجد الدائم في الأسواق الدولية، متابعا أنه لا يوجد لدينا قرار بإصدار سندات دولية حاليا لكن استراتيجيتنا أن نبقى في الأسواق الدولية دائما".





وحول السندات الخضراء التي أطلقتها مصر في سبتمبر المنقضي كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أجاب الوزير، قائلًا " تقدم لنا نحو 3.75 مليار دولار في الاكتتاب للسندات الخضراء وخفضنا سعر الفائدة في طرح السندات الخضراء إلى 5.25% بدلا من 5.75% بسبب إقبال المستثمرين".





وتابع وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن سعر الفائدة علي أدوات الدين المصرية من أفضل الأسعار بالنسبة للمستثمرين، لافتا إلى أنه لا يوجد لدينا قرار بإصدار سندات دولية حاليا.





وأكمل الوزير، أنه في الظروف الحالية الدولة على استعداد تام لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، لافتا إلى أنه أصدرت قرار بإلغاء اختصاصات المصالح لإصدار الحجز الإداري على المصانع.





وقال معيط، إنه غير راض عن حصيلة الضرائب العقارية، مضيفا أن 5 مليارات جنيه حصيلة الضرائب العقارية وهى أقل من رواتب العاملين في مصلحة الضرائب.





وأضاف معيط، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون، مساء اليوم الاثنين، أنه لدينا تكليف من مجلس الوزراء بمراجعة قانون الضريبة العقارية.





وشدد معيط، على أن قرارات ترشيد البدلات والحوافز لمدة 6 أشهر تنتهي في ديسمبر.





وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الرئيس السيسي كان يرغب في المزيد للمعلمين، ولكن الموازنة لا تسمح، مشيرا إلى أن زيادة رواتب المعلمين ليست الأخيرة.





وتابع الوزير، أنه لا يوجد توجه إلى الآن لإصدار سندات دولية لكنه شدد على أن استراتيجية الحكومة هي التواجد الدائم في الأسواق الدولية، متابعا أنه لا يوجد لدينا قرار بإصدار سندات دولية حاليا لكن استراتيجيتنا أن نبقى في الأسواق الدولية دائما".





وأكمل الوزير، أنه في الظروف الحالية الدولة على استعداد تام لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، لافتا إلى أنه أصدرت قرار بإلغاء اختصاصات المصالح لإصدار الحجز الإداري على المصانع.

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن أن 75% من إيرادات الدولة المصرية من الضرائب و90% من إيرادات بريطانيا ضرائب.





وشدد معيط، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي، مساء اليوم الأثنين، أن قرارات ترشيد البدلات والحوافز لمدة 6 أشهر تنتهي في ديسمبر.





وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الرئيس السيسي كان يرغب في منح المزيد للمعلمين ولكن الموازنة لا تسمح، مشيرا إلى أن زيادة رواتب المعلمين ليست الأخيرة.





وتابع الوزير، أنه لا يوجد توجه إلى الآن لإصدار سندات دولية لكنه شدد على أن استراتيجية الحكومة هي التواجد الدائم في الأسواق الدولية، متابعا أنه لا يوجد لدينا قرار بإصدار سندات دولية حاليا لكن استراتيجيتنا أن نبقى في الأسواق الدولية دائما".





وحول السندات الخضراء التي أطلقتها مصر في سبتمبر المنقضي كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أجاب الوزير، قائلًا " تقدم لنا نحو 3.75 مليار دولار في الاكتتاب للسندات الخضراء وخفضنا سعر الفائدة في طرح السندات الخضراء إلى 5.25% بدلا من 5.75% بسبب إقبال المستثمرين".





وتابع وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن سعر الفائدة علي أدوات الدين المصرية من أفضل الأسعار بالنسبة للمستثمرين، لافتا إلى أنه لا يوجد لدينا قرار بإصدار سندات دولية حاليا.





أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، حصوله على موافقة مجلس الوزراء على قانون إصدار الصكوك السيادية، قائلًا "نستعد لطرح الصكوك السيادية بعد مناقشة البرلمان وسنكون جاهزين في نفس وقت نظر البرلمان".





وشدد معيط، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي، مساء اليوم الاثنين، على أنه لا يوجد توجه إلى الان لإصدار سندات دولية لكنه شدد على أن إستراتيجية الحكومة هي التواجد الدائم في الاسواق الدولية، متابعا أنه لا يوجد لدينا قرار بإصدار سندات دولية حاليا لكن استراتيجيتنا أن نبقى في الأسواق الدولية دائما".













وحول السندات الخضراء التي أطلقتها مصر في سبتمبر المنقضي كأول دولة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أجاب الوزير ، قائلًا " تقدم لنا نحو 3.75 مليار دولار في الاكتتاب للسندات الخضراء وخفضنا سعر الفائدة في طرح السندات الخضراء إلى 5.25% بدلا من 5.75% بسبب إقبال المستثمرين".









وتابع وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن سعر الفائدة علي أدوات الدين المصرية من أفضل الاسعار بالنسبة للمستثمرين، لافتا إلى أنه لا يوجد لدينا قرار باصدار سندات دولية حاليا.









وشدد الوزير على أن الحكومة داعمة للمواطن وأنها لم تتخذ خطوات أقدمت عليها دول أخرى في مواجهة كورونا مثل زيادة الضرائب قائلًا " لم نقم بما فعلته دول أخرى خلال أزمة كورونا بزيادة الضرائب لأن كل هذا يأتي بفضل نتائج الإصلاح الاقتصادي".





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الجنيه المصري مستقر حاليا، مضيفا أن النقد الدولي والبنك الدولي أجمعا على تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو ايجابي نادر في المنطقة.





وأضاف معيط، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي، مساء اليوم الأثنين، أن السلع متوفرة الآن في السوق المصري، متابعا أن احتياجات المستوردين من العملة الصعبة لشراء السلع متوفرة.





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه حال تدهور الأوضاع المالية سنعود لمشاهد طوابير رغيف العيش واسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى أن معدلات التضخم الحالية من أقل المعدلات في تاريخ مصر.





وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن سياسات الإصلاح الاقتصادي نجحت، لافتا إلى أن تحويلات المصريين المغتربين ستتأثر سلبا نتيجة لأزمة كورونا.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن الاصلاح الاقتصادي وفر لنا العملة الصعبة التي مكنتنا من شراء السلع في ظل أزمة كورونا، مؤكدا أن الاصلاح جعلنا مصدر ثقة للمستثمرين في الخارج.





كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر زيادة واردات القمح خوفا من تفاقم أزمة كورونا.





وقال معيط، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون إي، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس يسأل ويتابع كل التفاصيل، لافتا إلى أن نعيش حاليا على نتائج الاصلاح الاقتصادي.





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادي المصري مستقر بالنسبة للموجه الثانية من كورونا، مشيرا إلى أن الاصلاح الاقتصادي أتي بثماره والدليل شهادة المؤسسات الدولية.





وتابع قائلًا: " لو المواطن عاوز يحس بده؛ فهقله شوية حاجات مهمة أولًا فلولا ذلك لشهدنا تدهورًا في الأوضاع المالية وعدنا لمشاهدة طوابير أسطوانات البوتاجاز ورغيف العيش وأنا شفت ده في دول طابور العيش فيها متر ونص ، وشفت دول ماعندهاش عملة صعبة، وثالثة بتشيل المزايا والحوافز على المرتبات ، مش بتزودها، ودول في فريق رابع تقوم بمضاعفة الضرائب وبتضربها في 4".





وقال: إننا مقارنة بهؤلاء وفي هذه الفترة الصعبة الحمد لله مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي وفر لنا العملة الصعبة التي مكنتنا الآن من شراء السلع في ظل أزمة كورونا.





وأشار إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري نجحت في تحقيق الاستقرار الذي لولاه لما نجح الاقتصاد المصري في تجاوز تداعيات كورونا بنجاح فالجنيه المصري مستقر حاليا و السلع متوفرة الآن في السوق المصري بأسعار مستقرة بالاضافة إلى حتياجات المستوردين من العملة الصعبة فهي ايضًا موجودة ومتوفرة لشراء السلع .





وتابع"تمكنا من توفير الأموال اللازمة لتوصيل المياه والغاز والكهرباء في عز الأزمات الاقتصادية".





وأكمل قائلًا " معدلات التضخم الحالية من أقل المعدلات في تاريخ مصر وأتم قائلًا " الإصلاح الاقتصادي جعلنا مصدر ثقة للمستثمرين في الخارج ولولاه لما منحنا أحد دولارا واحدا إلا إذا كان واثقا في اقتصادنا".





وقال الوزير اإن الصادرات المصرية تأثرت بإغلاقات كورونا ضمن قطاعات مختلفة متوقعًا أن تتأثر تحويلات المصريين المغتربين سلبا نتيجة لأزمة كورونا وده طبيعي لكن رغم ده قدرنا نوفر العملة الصعبة وإفتكروا الي حصل في 2008 ساعة القمح وأزمته لكن اليوم الاصلاح الاقتصادي وفر لي ما أحتاجه".





أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري يملك من الجاهزية ما يجعله مستعدًا حال ظهور الموجة الثانية من كورونا موضحا أن رئيس الجمهورية طالب بتخصيص مبالغ جديدة احتياطية للموجة الثانية من الفيروس في الموازنة الجديدة تحوطًا للموجة الثانية.





وكشف الوزير في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الحكومة أنفقت 65 مليار جنيه من حزمة الـ 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا بنهاية يونيو الماضي التي أقرها الرئيس السيسي مارس المنقضي معظمها تم توجيهها للمستلزمات الطبية والعمالة غير المنتظمة والسلع الواجب توفيرها وقطاع الاطباء والتمريض.





وتابع معيط، أنه على الرغم من أزمة كورونا طبقنا زيادة المرتبات بقيمة 34 مليار جنيه بالاضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 24 ألف جنيه سنويا بنسبة 60 % وتخفيض شرائح ايضًا ".





وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية داعمة للمواطن وأنها لم تتخذ خطوات أقدمت عليها دول أخرى في مواجهة كورونا، مثل زيادة الضرائب قائلًا " لم نقم بما فعلته دول أخرى خلال أزمة كورونا بزيادة الضرائب حيث إن كل هذا يأتي بفضل نتائج الإصلاح الاقتصادي".