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تكنولوجيا

أيهما أفضل.. مقارنة بين أفضل هواتف جوجل فى 2020..صور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:57 ص
أيهما أفضل.. مقارنة
أيهما أفضل.. مقارنة بين أفضل هواتف جوجل فى 2020..صور
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قسم التكنولوجيا
شهد العام الجاري إصدار العديد من الهواتف الذكية المتنوة ما بين الفئات الرائدة والمتوسطة وحتى الإقتصادية خاصةً التى تعمل بنظام أندرويد، و كان من بينها العملاقة الأمريكية جوجل، بعد كشفها عن هاتفي pixel 5  و pixel 4a أوائل اكتوبر الماضي، ونستعرض فى هذه املقارنة أيهما افضل للإقتناء من الهاتفين، من ناحية المواصفات و السعر.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، فالمقارنة صعبة للغاية نظرًا لتزويدهما بنفس المعالج وهو Snapdragon 765G المخصص للفئة المتوسطة، إلا أن هناك بعض الاختلافات الطفيفة بين الهاتفين ستجعل قرار إختيار أحدهما حسب إهتمامات كل شخص.

1-Google Pixel 5

يأتي هاتف Pixel 5 بشاشة من نوع OLED بقياس 6 بوصة، بمعدل تحديث قدره 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلي يسار الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.

يعمل هاتف Pixel 5 بمعالج من شركة كوالكوم  إصدار Snapdragon 765G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويقدم هاتف Pixel 5، كاميرا خلفية مزدوجة، بدقة 12 و 16 ميجابكسل، و الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، كما يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G، كما يعمل ببطارية بقوة 4080 مللي أمبير، تدعم تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط  .

ويمتاز هاتف Pixel 5، بأنه يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX8، وتقنية الشحن اللاسلكي العكسي، ويأتى سعر 659 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 10300 جنيه مصري.

2- Google Pixel 4a 5G

يشترك هاتف Pixel 4a 5G، مع جهاز Pixel 5 في بعض المواصفات، مثل: حجم ذاكرة التخزين الداخلية، ونوع الشاشة ، ولكنه يفتقر إلى دعم ميزة مقاومة الماء، والشحن اللاسلكي.

ويأتي هاتف Pixel 4a 5G، بشاة من نوع OLED، بقياس 6.2 بوصة، وبمعدل تحديث قدره 60 هرتز في الثانية، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل داخل ثقب أعلى يسار الشاشة. 

يمتلك الهاتف معالجًا من نوع Snapdragon 765G بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، كما يحصل هاتف Pixel 4a 5G، على نفس دقة الكاميرا الخلفية المزدوجة، بدقة 12و 16 ميجابكس.

ويحتوي Pixel 4a 5G، على بطارية بسعة 3,800 مللي أمبير، ويمكنك الحصول عليه مقابل سعر 499 دولارًا بما يعادل 7800 جنيه مصري .
أيهما أفضل.. مقارنة بين أفضل هواتف جوجل فى 2020..صور
أيهما أفضل.. مقارنة بين أفضل هواتف جوجل فى 2020..صور

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