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تكنولوجيا

يغلق هاتفك.. تطبيق جديد من جوجل يقفل الهواتف في هذه الحالة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
تطبيق جديد من جوجل
تطبيق جديد من جوجل يقفل الهواتف عن بعد
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شيماء عبد المنعم
أصدرت شركة جوجل Google، في وقت سابق من العام الحالي تطبيقا جديدا يسمى جهاز التحكم في قفل الجهاز  Hardware Lock Controller، على متجر التطبيقات التابع لها بلاي ستور Play Store.

وبحسب ما ذكره موقع "vistabuzz"، يعمل تطبيق جوجل الجديد على تقديم الدعم لمزودي الرصيد الائتماني من تقليص وظائف الهاتف الذي يتم تمويله في حالة عدم سداد المدفوعات أو الأقساط.


وأطلقت عملاقة التقنية الأمريكية تطبيق Device Lock Controller في 15 يونيو الماضي، وقد حصل على تحديث آخر في شهر  أكتوبر الماضي.

ووفقا لوصف اتطبيق Device Lock Controller، يمكن لمقدمي خدمات الائتمان من إدارة والتحكم في جهازك عن بعد في حالة عدم تسديد الأقساط، وإذا كان جهازك مقيدا، فستظل الوظائف الأساسية، مثل: مكالمات الطوارئ، والوصول إلى الإعدادات، متاحة.

وتقدم العديد من مصنعي الهواتف وشركات الاتصالات تقدم برامج الدفع لمنح المستهلكين خيارا لدفع جزء بسيط من السعر كل شهر على مدار 24 شهر أو أكثر، وذلك نظرا لتوفر بعض الهواتف الذكية الرائدة بسعر باهظ الثمن.

وعلى سبيل المثال، تقوم شركة سامسونج في الهند، بتقييد وظائف الجهاز استنادا إلى فترة التأخر، وذلك في حالة لم يتمكن المستخدم في بعض الأحيان من سداد الدفعة لبضعة أشهر.

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