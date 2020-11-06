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تكنولوجيا

لـ مستخدمي أندرويد.. طريقة استخدام ميزة فقاعات الدردشة من جوجل.. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:51 م
ميزة فقاعات الدردشة
ميزة فقاعات الدردشة
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شيماء عبد المنعم
أتاحت شركة جوجل Google، في الإصدار الأحدث من نظام التشغيل التابع لها أندرويد 11 Android 11، ميزة جديدة تسمى فقاعات الدردشة Chat Bubbles، والتي تتيح لمستخدمي هواتف أندرويد  إظهار إشعارات الدردشة لجميع تطبيقات المراسلة والرسائل النصية في شكل فقاعات تظهر في الشاشة الرئيسية.

وتعمل ميزة فقاعات الدردشة على تسهيل الرد على الرسائل المهمة والتفاعل معها دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات، على سبيل المثال عند استلام رسالة على تطبيق المراسلة الخاص بك فسوف تظهر الرسالة فوق أي تطبيق آخر حالي تستخدمه، وهي شبيه بميزة Chat Heads، التي تقدمها شركة فيسبوك بتطبيق ماسنجر.


وتعمل ميزة فقاعات الدردشة مع تطبيقات المراسلة بما في ذلك: رسائل جوجل و فيسبوك ماسنجر وواتساب وتيليجرام و Discord و Slack، وفيما يلي نستعرض إليك كيفية تمكين ميزة فقاعات الدردشة من جوجل على نظام التشغيل أندرويد 10 وفقا لما ذكره موقع "androidcentral".

أولا: كيفية تشغيل ميزة فقعات الدردشة:

1. عندما تتلقى رسالة نصية جديدة، اسحب مركز الإشعارات لأسفل الشاشة لعرض الإشعارات الخاصة بك.

2. اضغط على أيقونة الدائرة الموجودة في الجهة اليسرى من إشعار الرسالة.

3. سيتم تحويل جميع إشعارات هذ التطبيق إلى شكل فقاعة محادثة في احد جوانب الشاشة.

Messaging notification in Android 11

ثانيا: كيفية استخدام ميزة فقاعات الدردشة: 

1. عندما تظهر فقاعة الدردشة في شاشة هاتفك، اضغط عليها لفتحها.

2. اضغط على خيار "إدارة "Manage في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة لعرض إعدادات فقاعة الدردشة.

3. اضغط على أيقونة (+) لعرض الفقاعات الحديثة.

Chat bubble settings in Android 11

ثالثا: كيفية إيقاف ميزة فقاعات الدردشة:

1. اضغط مطولا على فقاعة الدردشة.

2. اسحبها إلى إيقونة (X) في أسفل الشاشة، ثم أتركها.

3. ستحذف الفقاعة مباشرة من شاشة الهاتف.

Deleting a chat bubble in Android 11

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