وصول قوات حفظ السلام الروسية إلى الحدود بين أرمينيا وأّذربيجان.. صور

وصلت القوات الروسية إلى مدينة جوريس الأرمينية، على الحدود مع ماجورني كاراباخ، وذلك لبداية عملها كقوات حفظ سلام بين أرمينيا وأذربيجان، وفق ما نقله صحفيون روس.





ووفقا للاتفاق الذي تم توقيعه بين أذربيجان وأرمينيا، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ تظل هذه القوات لمدة 5 سنوات، قابلة للتمديد لمدة 5 أخرى.





واقتحم محتجون، اليوم الثلاثاء، مبنى الحكومة الأرمينية، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان في منطقة قره باغ، وذلك اعتراضا عليه.





وحطم المحتجون بعض الأثاث في مبنى الحكومة الأرمينية، مؤكدين رفضهم لعقد هذا الاتفاق.





وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سريان وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ، اعتبارا من منتصف ليل اليوم الثلاثاء.





وقال بوتين وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية إنه سيتم نشر قوات حفظ سلام روسية في إقليم ناجوراني كاراباخ، بين أرمينيا وأذربيجان.



